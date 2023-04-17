https://sputniknews.com.tr/20230417/borc-yapilandirma-50-milyar-tlyi-asti-1069776558.html

Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı

Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı

Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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ekonomi

borç yapılandırma

kamu

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Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı.Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacaktı.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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borç yapılandırma, kamu