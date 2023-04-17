https://sputniknews.com.tr/20230417/borc-yapilandirma-50-milyar-tlyi-asti-1069776558.html
Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı
Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı
Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T10:26+0300
2023-04-17T10:26+0300
2023-04-17T10:26+0300
ekonomi
borç yapılandırma
kamu
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Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı.Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacaktı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
borç yapılandırma, kamu
Borç yapılandırma 50 milyar TL'yi aştı
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Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı.
Kamu borçlarına yapılandırmaya 1.5 milyon mükellef başvurdu. Toplam yapılandırma 50 milyar TL'nin üzerine çıktı.
Vergi affı borç yapılandırma düzenlemesi ile 2 bin liraya kadar olan vergi borçları silinecek ve daha yüksek tutarlı borçlara ise 48 aya kadar taksitlendirme imkanı sağlanacaktı.