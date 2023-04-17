https://sputniknews.com.tr/20230417/besiktas-arthur-masuakunun-bonservisini-aldi-1069815299.html

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon avro bedelle alındığını açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T22:15+0300

2023-04-17T22:15+0300

2023-04-17T22:15+0300

spor

beşiktaş

fuka arthur masuaku

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069815133_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6f9a056b15ec84ffdef69821fdd80046.jpg

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildiği belirtildi.Açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" denildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, fuka arthur masuaku