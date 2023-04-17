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Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı
Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon avro bedelle alındığını açıkladı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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spor
beşiktaş
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildiği belirtildi.Açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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beşiktaş, fuka arthur masuaku
beşiktaş, fuka arthur masuaku

Beşiktaş, Arthur Masuaku'nun bonservisini aldı

22:15 17.04.2023
© AAArthur Masuaku
Arthur Masuaku - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun bonservisinin 2 milyon avro bedelle alındığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, transfer sürecinin tamamlandığı Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirildiği belirtildi.
Açıklamada, "West Ham United FC Kulübü'nden 2022-2023 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Fuka-Arthur Masuaku Kawela'nın transfer hakları, kulübümüz tarafından 2 milyon avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan itibaren 2+1 yıl üzerinden anlaşmaya varılmıştır" denildi.
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