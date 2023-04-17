https://sputniknews.com.tr/20230417/bayram-sekerlerine-yuzde-32-zam-1069775206.html

Bayram şekerlerine yüzde 32 zam

Bayram şekerlerine yüzde 32 zam

Ramazan Bayramı’nın simgesi olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T08:57+0300

2023-04-17T08:57+0300

2023-04-17T08:57+0300

ekonomi

ramazan bayramı

şeker

zam

türkiye

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Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.

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ramazan bayramı, şeker, zam, türkiye