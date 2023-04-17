https://sputniknews.com.tr/20230417/bayram-sekerlerine-yuzde-32-zam-1069775206.html
Bayram şekerlerine yüzde 32 zam
Bayram şekerlerine yüzde 32 zam
Ramazan Bayramı’nın simgesi olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T08:57+0300
2023-04-17T08:57+0300
2023-04-17T08:57+0300
ekonomi
ramazan bayramı
şeker
zam
türkiye
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Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı. Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.
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ramazan bayramı, şeker, zam, türkiye
ramazan bayramı, şeker, zam, türkiye
Bayram şekerlerine yüzde 32 zam
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Ramazan Bayramı’nın simgesi olan ikramlık şekerin kilogram fiyatı 99 TL’ye yükseldi. Geçen Kurban Bayramı’nda kilosu 75 lira olan şeker aradan geçen zamanda yüzde 32 arttı.
Türkiye’nin bayramlık gündemini değerlendiren, tatil yerine daha çok aile ziyaretleri olacağını dile getiren Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, hane başı yıllık ikramlık şeker tüketiminin yaklaşık 2.5 kilogram olduğunu söyledi.
Depremin etkilediği bölgelerin şeker tüketimindeki payının yüzde 14’e kadar çıktığını da anımsatan Karagöz, ayrıca fiyat artışlarıyla ilgili değerlendirme yaparak bu tür şekerlere bayramdan bayrama zam geldiğini vurguladı.
Karagöz “Türkiye’de hediyelik ve ikramlık şeker pazarı 1.2 milyar TL. Toplam bayram şekeri tüketimi 24-26 bin ton” dedi.