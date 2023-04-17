https://sputniknews.com.tr/20230417/bayram-ekonomisinde-30-milyar-lira-ciro-bekleniyor-1069774322.html

Bayram ekonomisinde 30 milyar lira ciro bekleniyor

Bayram ekonomisinde 30 milyar lira ciro bekleniyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarın Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdığını... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T07:42+0300

2023-04-17T07:42+0300

2023-04-17T07:42+0300

ekonomi

türkiye

ekonomi

bayram

ciro

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

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Dünya gazetesinin haberine göre Palandöken, yazılı açıklamasında, bu yıl bayram tatilinin kısa olması sebebiyle seyahatlerin sınırlı olacağını ve vatandaşların daha çok kendi evlerinin ihtiyaçları için alışveriş yapacaklarını bildirdi.Bu durumun esnaf ve sanatkar açısından olumlu olduğuna işaret eden Palandöken, "Bakkaldan kasaba, şekerciden tatlıcıya, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, taksiciden dolmuşçuya tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız Ramazan Bayramı için hazırlıklarını hızlandırdı. Bu yıl fiyatlar biraz yüksek seyrediyor, vatandaşın alım gücü daha düşük ancak yine de az çok demeden herkes bayram alışverişi yapacağı için ekonomi ivme kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.Palandöken, bayrama sayılı günler kala çarşıda bayram hareketliliğinin başladığını ifade ederek, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl esnaf ve sanatkarın işlerinin düştüğünü vurguladı.İnsanları motive etmek için deprem bölgelerinde çarşılar kurulduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:Merdiven altı üretime karşı uyarıPalandöken, gıda fiyatlarındaki artışla bu alanda merdiven altı üretimin çoğaldığını belirterek, vatandaşlara bayram alışverişi yaparken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyen koşullarını sağlamayan merdiven altı ürünlerin insan sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220530/baklava-ureticileri-stokcularla-mucadele-icin-fistikli-baklava-uretmeyecegiz-1056807681.html

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türkiye, ekonomi, bayram, ciro, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)