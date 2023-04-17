Bakan Varank: Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-varank-teknopark-sayisini-yapilan-yatirimlarla-98ye-cikarttik-1069804122.html
Bakan Varank: Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık
Bakan Varank: Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002’de 2 olan teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkardıklarını söyledi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T17:23+0300
2023-04-17T17:50+0300
politika
mustafa varank
teknoloji
sanayi ve teknoloji bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053085214_0:197:1601:1097_1920x0_80_0_0_785d898f9c3effb01b712461703af58a.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezinin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacağını söyledi.Varank, ODTÜ TEKNOKENT'te bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezlerinin açılış töreninde, merkezlerin Ankara Kalkınma Ajansı ile KOSGEB’in destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti.Programın yapıldığı binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ODTÜ TEKNOKENT ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezine (ETKİM) dönüştürdüklerini ifade eden Varank, "Eğitim, danışmanlık, mentorlük, ortak altyapılar, ofisler, ne ararsanız burada hizmet olarak mevcut. Dijital oyun, animasyon ve eğitim teknolojileri alanlarında girişimcilerimizin uğrak yeri olacağına inandığım merkezimiz, üniversitemize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.Varank, animasyon ve oyunun teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri olduğunu belirterek, özellikle veri depolama ve bulut tabanlı teknolojilerde, sanal gerçeklik ve metaverse alanlarında yaşanan gelişmelerin oyun sektörünün gelişimini daha da hızlandıracağına vurgu yaptı.Global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının da 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını anlatan Varank, 2030 itibarıyla oyun pazarının 500 milyar dolar, animasyon pazarının da 600 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.Varank, Türk oyun sektörünün aldığı yatırımlar ve gerçekleşen başarılı satın almalarla dünyada ön plana çıkmaya devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken, dijital oyuncu sayısı 42 milyonu aşmış durumda. Son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800’e yakın start-up kuruldu. Türkiye’de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor." dedi.Start-up'ların ekonominin itici gücü olabileceğine işaret eden Varank, yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ettiklerini kaydetti.Varank, Türkiye’nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olarak kurulan ATOM'u verdikleri desteklerle altyapısını iyileştirdiklerini, fiziksel kapasitesini artırdıklarını bildirdi.'Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık'Varank, Kovid-19 salgını süresince ve devamında gelen teknolojik dönüşümün eğitim sektörünün gelişimini de derinden etkilediğini söyledi. Bu süreçte yeni yaklaşımların ortaya çıktığını dile getiren Varank, artık eğitimin mekandan ve zamandan bağımsız, veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşmeye başladığını aktardı.Varank, eğitim teknolojileri sektörünün 5 yıl içinde 250 milyar doları ulaşmasının beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Bu manada, eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirmeye yönelik ilk kurumsal yapı olacak açılışını yaptığımız Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezimiz, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacak. Ofis, ekipman ve altyapı desteği sağlayacak, Araştırmacıları, öğretmenleri, eğitim teknolojileri firmalarını, girişimcileri ve potansiyel yatırımcıları bir araya getirecek. Teknoloji girişimciliği alanında hizmet verecek bu kuluçka merkezinin, yeni unicornlar çıkarttığına hep beraber şahit olacağız, ben buna yürekten inanıyorum."Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi sıçrama yakaladığını belirterek, bu doğrultuda, Türkiye'yi öncü ülkelerden biri haline getirmek amacıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduklarını bildirdi.Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için sağladıkları desteklerden bahseden Varank, dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alarak 15 turcorn ve 5 decacorn çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.Varank, 2002’de 2 olan teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkardıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:"Bugün geldiğimiz noktada teknoparklarımız, 92 bin AR-GE personelinin çalıştığı 9 binden fazla girişime ev sahipliği yapan, milyarlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği, yapay zeka, oyun, sağlık, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü, birçok başarı hikayesinin yazıldığı alanlara dönüştü. Firmalarımızın kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE ve Tasarım Merkezlerini de ilk defa biz iktidarımız döneminde desteklemeye başladık. Türkiye’de halihazırda 1581 AR-GE ve Tasarım Merkezi var. Bu altyapıların yanında elbette finansman konusu da girişimcilik ekosisteminin en önemli gündem maddelerinden birisi. Girişimcilik alanında altın çağını yaşayan ülkemizde sadece son 4 yılda sermaye piyasasına kayıtlı 1,3 milyar dolar büyüklüğünde 86 fon kuruldu. Özel sektörün yanında kamu kaynaklarıyla Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu'nu kurduk. Tech-InvesTR programı çerçevesinde 2,8 milyar liralık kaynağı harekete geçirdik."Bakan Varank, bu çalışmalar ve verilen destekler sayesinde AR-GE harcamalarının milli gelire oranının son 20 yılda binde 5’lerden yüzde 1,40 seviyesine yükseldiğini söyledi.2002'de 29 bin olan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısının 222 bine çıktığını ifade eden Varank, Türk start-up'ların 2022'de yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım aldığını bildirdi.Varank, değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkarttıklarını aktardı. 20 yılda yapılan yatırımların Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandırdığını bildiren Varank, "Togg şu anda yollarda. Tüm bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak Togg’u kullanıyorlar. Keşke fırsat olsa sizinle Türkiye’nin caddelerinde bir dolaşsak. Arabanın yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyenler, önüne kırıp şu arabaya bir dokunayım diyenler, gelip arabanın yanında ağlayan vatandaşlarımız aslında Türkiye’nin başarıya ne kadar aç olduğunu ama Türkiye’nin de istediğinde neleri başarabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.Varank, Togg’un projesinin ilan edildiği andan itibaren sürekli birileri tarafından karalamaya çalışıldığını belirtti. Bu karalamalardan bahseden Varank, “Bu işlere birileri kara çalmaya çalışacak ama biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye’nin kabiliyetlerinin farkındayız. Türkiye’nin inandığında neleri başarabileceğini görüyoruz. Bugün tüm dünya Türkiye’nin insanız hava aracı teknolojisinden bahsediyor. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, mutlaka Türk İHA ve SİHA’larıyla ilgili bir habere rastlarsınız.” değerlendirmesinde bulundu.Başta gençler olmak üzere teknoloji ve inovasyon ekosistemine güvendiklerini ifade eden Varank, "Önümüzde yaklaşan bir seçim var. Türkiye’yi hızla bu seçim atmosferinden çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz var." dedi.Varank, veriye dayalı siyaset yapmayı ve ayakları yere basarak konuşmayı önemseyen biri olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:"Onun için biz neler yapacağız, önümüzdeki dönemde nasıl bir vizyon ortaya koyacağız, bunu göstermenin yanında, acaba bize rakip olacaklarını iddia edenler neler vadediyor, bunu da incelemeyi ihmal etmedim. Bakınız 6’lı masanın bir ortak politikalar metni var, bu metne baktığınızda bırakın yeni politika ve proje önerilerini daha ülkemizde şimdiye kadar neler yapılmış, Türkiye’nin gerçek fotoğrafı nedir, bunu bile göremediklerini görüyoruz. Bakınız metinden bazı başlıklardan size örnekler vermek istiyorum. Diyorlar ki Türkiye’yi giderek sözüm ona dışlandığı uluslararası araştırma ve yenilik ağlarına dahil edip, AB yenilikçi ekosistemi içerisinde aktif olarak bulunmasını temin edeceklermiş. Göreve geldiğimiz günden bugüne araştırmacılarımızın uluslararası AR-GE ve yenilik işbirliği ağları içinde yer almalarını zaten teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bir AB projesine sadece dahil olabilmek başarı kabul edilirken, şimdi Avrupa’dan çok sayıda kuruluşun katıldığı büyük konsorsiyumlu projelerinin yöneticiliğini Türk firmaları yapıyor. Üstelik AB programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını artık geri alıyoruz.Yine ne diyorlar (6’lı masa) akademisyenlerin sanayi kuruluşlarında, teknoparklarda ve benzeri oluşumlarda çalışabilmelerinin önünü açacaklarmış. Akademisyenlerimiz zaten AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarında tam zamanlı çalışabiliyor, Teknoparklarda kendi şirketlerini kurabiliyor. Sanayiye hizmet verebiliyor ama haberleri yok. Altılı masanın metninden bir başka örnek, Türkiye’nin uydu geliştirme çalışmalarını hızlandıracak, bu alandaki teknolojilerin yerlilik oranını en az yüzde 50’nin üzerine çıkaracağız diyorlar. Onlar söyleyedursun, biz cumartesi günü (15 Nisan) Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüklü yerli ve milli yer gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattık. Milli gururumuz İMECE, yörüngeye yerleşti."Varank, İMECE'deki yerlilik oranın ise yüzde 90’lara ulaştığını söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın bilimin, üretimin, verimliliğin, dijitalin, kalkınmanın, sürdürülebilirliğin, gençliğin ve başarının yüzyılı olacağına vurgu yapan Varank, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerin katkılarıyla bu hedeflere çok daha hızlı ulaşılacağını kaydetti.Varank, bu kapsamda küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.Konuşmanın ardından Varank, merkezleri gezerek firma çalışanlarıyla sohbet etti ve yaptıkları işler hakkında bilgiler aldı.Açılış programına Ankara Valisi Vasip Şahin, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve akademisyenler katıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/18/1053085214_0:47:1601:1247_1920x0_80_0_0_da922bb287c9c827c245981992dde96e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa varank, teknoloji, sanayi ve teknoloji bakanlığı
mustafa varank, teknoloji, sanayi ve teknoloji bakanlığı

Bakan Varank: Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık

17:23 17.04.2023 (güncellendi: 17:50 17.04.2023)
© İHA / İHA-AW526725Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA / İHA-AW526725
Abone olTelegram
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002’de 2 olan teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkardıklarını söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezinin, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacağını söyledi.
Varank, ODTÜ TEKNOKENT'te bulunan Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) ve Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezlerinin açılış töreninde, merkezlerin Ankara Kalkınma Ajansı ile KOSGEB’in destekleriyle hayata geçirildiğini belirtti.
Programın yapıldığı binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, ODTÜ TEKNOKENT ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliği Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezine (ETKİM) dönüştürdüklerini ifade eden Varank, "Eğitim, danışmanlık, mentorlük, ortak altyapılar, ofisler, ne ararsanız burada hizmet olarak mevcut. Dijital oyun, animasyon ve eğitim teknolojileri alanlarında girişimcilerimizin uğrak yeri olacağına inandığım merkezimiz, üniversitemize, Ankara’ya ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.
Varank, animasyon ve oyunun teknoloji dünyasının en hızlı gelişen alanlarından biri olduğunu belirterek, özellikle veri depolama ve bulut tabanlı teknolojilerde, sanal gerçeklik ve metaverse alanlarında yaşanan gelişmelerin oyun sektörünün gelişimini daha da hızlandıracağına vurgu yaptı.
Global oyun pazarının 200 milyar dolar, animasyon pazarının da 400 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştığını anlatan Varank, 2030 itibarıyla oyun pazarının 500 milyar dolar, animasyon pazarının da 600 milyar dolara ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Varank, Türk oyun sektörünün aldığı yatırımlar ve gerçekleşen başarılı satın almalarla dünyada ön plana çıkmaya devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye’de oyun pazarının büyüklüğü 1,2 milyar dolara yükselirken, dijital oyuncu sayısı 42 milyonu aşmış durumda. Son 5 yılda ülkemizde oyun alanında 800’e yakın start-up kuruldu. Türkiye’de geliştirilen oyunlar dünyanın en çok hasılat yapan oyunları arasına girmeye başladı. Bugün artık küçücük bir start-up, kısa sürede büyüyerek en köklü global şirketlerin onlarca yılda ulaşabildiği seviyelere kolaylıkla gelebiliyor." dedi.
Start-up'ların ekonominin itici gücü olabileceğine işaret eden Varank, yüksek teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını teşvik ettiklerini kaydetti.
Varank, Türkiye’nin ilk tematik ön kuluçka merkezi olarak kurulan ATOM'u verdikleri desteklerle altyapısını iyileştirdiklerini, fiziksel kapasitesini artırdıklarını bildirdi.

'Teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’e çıkarttık'

Varank, Kovid-19 salgını süresince ve devamında gelen teknolojik dönüşümün eğitim sektörünün gelişimini de derinden etkilediğini söyledi. Bu süreçte yeni yaklaşımların ortaya çıktığını dile getiren Varank, artık eğitimin mekandan ve zamandan bağımsız, veriye dayalı ve kişiye özel bir deneyime dönüşmeye başladığını aktardı.
Varank, eğitim teknolojileri sektörünün 5 yıl içinde 250 milyar doları ulaşmasının beklendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu manada, eğitim teknolojileri ekosistemini geliştirmeye yönelik ilk kurumsal yapı olacak açılışını yaptığımız Eğitim Teknolojileri Kuluçka Merkezimiz, girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmeleri için finansman, eğitim, mentorluk, işbirliği geliştirme ve yatırımcılarla buluşturma gibi hizmetleri sunacak. Ofis, ekipman ve altyapı desteği sağlayacak, Araştırmacıları, öğretmenleri, eğitim teknolojileri firmalarını, girişimcileri ve potansiyel yatırımcıları bir araya getirecek. Teknoloji girişimciliği alanında hizmet verecek bu kuluçka merkezinin, yeni unicornlar çıkarttığına hep beraber şahit olacağız, ben buna yürekten inanıyorum."
Varank, Türkiye'nin teknoloji tabanlı işlerde ciddi sıçrama yakaladığını belirterek, bu doğrultuda, Türkiye'yi öncü ülkelerden biri haline getirmek amacıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduklarını bildirdi.
Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için sağladıkları desteklerden bahseden Varank, dünyanın en gelişmiş 20 ekosistemi arasında yer alarak 15 turcorn ve 5 decacorn çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Varank, 2002’de 2 olan teknopark sayısını yapılan yatırımlarla 98’ye çıkardıklarını kaydederek, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün geldiğimiz noktada teknoparklarımız, 92 bin AR-GE personelinin çalıştığı 9 binden fazla girişime ev sahipliği yapan, milyarlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği, yapay zeka, oyun, sağlık, havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü, birçok başarı hikayesinin yazıldığı alanlara dönüştü. Firmalarımızın kendi bünyelerinde kurdukları AR-GE ve Tasarım Merkezlerini de ilk defa biz iktidarımız döneminde desteklemeye başladık. Türkiye’de halihazırda 1581 AR-GE ve Tasarım Merkezi var. Bu altyapıların yanında elbette finansman konusu da girişimcilik ekosisteminin en önemli gündem maddelerinden birisi. Girişimcilik alanında altın çağını yaşayan ülkemizde sadece son 4 yılda sermaye piyasasına kayıtlı 1,3 milyar dolar büyüklüğünde 86 fon kuruldu. Özel sektörün yanında kamu kaynaklarıyla Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu ve Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu'nu kurduk. Tech-InvesTR programı çerçevesinde 2,8 milyar liralık kaynağı harekete geçirdik."
Bakan Varank, bu çalışmalar ve verilen destekler sayesinde AR-GE harcamalarının milli gelire oranının son 20 yılda binde 5’lerden yüzde 1,40 seviyesine yükseldiğini söyledi.
2002'de 29 bin olan tam zaman eşdeğer AR-GE personeli sayısının 222 bine çıktığını ifade eden Varank, Türk start-up'ların 2022'de yaklaşık 1,6 milyar dolar yatırım aldığını bildirdi.
Varank, değeri 1 milyar doların üzerinde olan Türk teknoloji şirketi sayısını 6'ya çıkarttıklarını aktardı. 20 yılda yapılan yatırımların Türkiye’ye önemli kabiliyetler kazandırdığını bildiren Varank, "Togg şu anda yollarda. Tüm bakan arkadaşlarımız makam aracı olarak Togg’u kullanıyorlar. Keşke fırsat olsa sizinle Türkiye’nin caddelerinde bir dolaşsak. Arabanın yanına gelip fotoğraf çektirmek isteyenler, önüne kırıp şu arabaya bir dokunayım diyenler, gelip arabanın yanında ağlayan vatandaşlarımız aslında Türkiye’nin başarıya ne kadar aç olduğunu ama Türkiye’nin de istediğinde neleri başarabileceğini göstermesi açısından oldukça önemli." ifadelerini kullandı.
Varank, Togg’un projesinin ilan edildiği andan itibaren sürekli birileri tarafından karalamaya çalışıldığını belirtti. Bu karalamalardan bahseden Varank, “Bu işlere birileri kara çalmaya çalışacak ama biz yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye’nin kabiliyetlerinin farkındayız. Türkiye’nin inandığında neleri başarabileceğini görüyoruz. Bugün tüm dünya Türkiye’nin insanız hava aracı teknolojisinden bahsediyor. Dünyanın hangi ülkesinde olursanız olun, mutlaka Türk İHA ve SİHA’larıyla ilgili bir habere rastlarsınız.” değerlendirmesinde bulundu.
Başta gençler olmak üzere teknoloji ve inovasyon ekosistemine güvendiklerini ifade eden Varank, "Önümüzde yaklaşan bir seçim var. Türkiye’yi hızla bu seçim atmosferinden çıkarıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yapacak çok işimiz var." dedi.
Varank, veriye dayalı siyaset yapmayı ve ayakları yere basarak konuşmayı önemseyen biri olduğuna vurgu yaparak sözlerine şöyle devam etti:
"Onun için biz neler yapacağız, önümüzdeki dönemde nasıl bir vizyon ortaya koyacağız, bunu göstermenin yanında, acaba bize rakip olacaklarını iddia edenler neler vadediyor, bunu da incelemeyi ihmal etmedim. Bakınız 6’lı masanın bir ortak politikalar metni var, bu metne baktığınızda bırakın yeni politika ve proje önerilerini daha ülkemizde şimdiye kadar neler yapılmış, Türkiye’nin gerçek fotoğrafı nedir, bunu bile göremediklerini görüyoruz. Bakınız metinden bazı başlıklardan size örnekler vermek istiyorum. Diyorlar ki Türkiye’yi giderek sözüm ona dışlandığı uluslararası araştırma ve yenilik ağlarına dahil edip, AB yenilikçi ekosistemi içerisinde aktif olarak bulunmasını temin edeceklermiş. Göreve geldiğimiz günden bugüne araştırmacılarımızın uluslararası AR-GE ve yenilik işbirliği ağları içinde yer almalarını zaten teşvik ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bir AB projesine sadece dahil olabilmek başarı kabul edilirken, şimdi Avrupa’dan çok sayıda kuruluşun katıldığı büyük konsorsiyumlu projelerinin yöneticiliğini Türk firmaları yapıyor. Üstelik AB programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazlasını artık geri alıyoruz.
Yine ne diyorlar (6’lı masa) akademisyenlerin sanayi kuruluşlarında, teknoparklarda ve benzeri oluşumlarda çalışabilmelerinin önünü açacaklarmış. Akademisyenlerimiz zaten AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknopark firmalarında tam zamanlı çalışabiliyor, Teknoparklarda kendi şirketlerini kurabiliyor. Sanayiye hizmet verebiliyor ama haberleri yok. Altılı masanın metninden bir başka örnek, Türkiye’nin uydu geliştirme çalışmalarını hızlandıracak, bu alandaki teknolojilerin yerlilik oranını en az yüzde 50’nin üzerine çıkaracağız diyorlar. Onlar söyleyedursun, biz cumartesi günü (15 Nisan) Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüklü yerli ve milli yer gözlem uydusunu başarıyla uzaya fırlattık. Milli gururumuz İMECE, yörüngeye yerleşti."
Varank, İMECE'deki yerlilik oranın ise yüzde 90’lara ulaştığını söyledi. Türkiye Yüzyılı'nın bilimin, üretimin, verimliliğin, dijitalin, kalkınmanın, sürdürülebilirliğin, gençliğin ve başarının yüzyılı olacağına vurgu yapan Varank, yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimlerin katkılarıyla bu hedeflere çok daha hızlı ulaşılacağını kaydetti.
Varank, bu kapsamda küresel piyasada adından söz ettirecek yeni Türk markaları çıkarmak üzere cesur girişimcileri, yenilikçi fikirleri desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.
Konuşmanın ardından Varank, merkezleri gezerek firma çalışanlarıyla sohbet etti ve yaptıkları işler hakkında bilgiler aldı.
Açılış programına Ankara Valisi Vasip Şahin, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve akademisyenler katıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала