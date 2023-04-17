https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-soylu-muhtarlar-olarak-siz-de-sandiklarin-guvenliginden-sorumlusunuz-1069769245.html

Bakan Soylu: Muhtarlar olarak siz de sandıkların güvenliğinden sorumlusunuz

Bakan Soylu: Muhtarlar olarak siz de sandıkların güvenliğinden sorumlusunuz

İstanbul Muhtarları İftar Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, "Siz de sandıkların güvenliğinden sorumlusunuz, muhtarlar olarak. Hile yapmak isteyen... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T01:59+0300

2023-04-17T01:59+0300

2023-04-17T01:59+0300

süleyman soylu

2023 türkiye seçimleri

istanbul

muhtar

sandık güvenliği

sandık

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İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Muhtarları İftar Buluşması'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki muhtarlara deprem bölgesine yönelik yaptıkları çalışmalar ve yardımları için teşekkür etti.Soylu, "Cumhurbaşkanı da milletvekili de belediye başkanı da muhtar da belediye meclis üyesi de seçimle, sandıkla göreve gelen insanlardır. Ama muhtarın hali, muhtarın durumu bambaşka. Muhtar bizimdir. Aynen TOGG arabası gibisiniz" dedi.4-5 gündür TOGG'a bindiğini söyleyen Soylu, "Cenab-ı Allah bu millete Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle belki çok uzun yıllar önce yapılması gereken ama birçok kazaya ve kadre uğrayan arabayı nasip etti" ifadesini kullandı.Soylu, muhtarların, mahallelerinde vatandaşın her türlü yardımına koştuğunu belirterek, "Muhtarımız hayatımızın içerisindedir. Onun için insanların hemen her gün, her konuda kutuplaştığı, aslında kutuplaştırıldığı, ayrıştırıldığı 21. yüzyıl dünyasında muhtar demek, bu ülkenin birlik ve beraberliğinin teminatı demektir. Bu milletin kardeşliğinin çimentosu demektir. Teknoloji gelişti diye, e-Devlet var diyen muhtarın varlığını sorgulayanlar, bu milletin gücünün nereden geldiğini anlayamayanlardır" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarları Külliye'de misafir etmesiyle, "devletin en büyük gücünü size veriyorum ve sizinle beraber bu sorunları çözmeye talibim" diyen bir anlayışı ortaya koyduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:'İstanbul dünyanın en güvenli şehirlerinden biri'İstanbul'un dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Bakan Soylu, uluslararası bir ekonomist grubun yaptığı güvenli şehirler endeksli araştırmasında İstanbul'un 2015'te 50 metropol arasında 41'inci olduğunu, bugün aynı araştırmada 60 metropol arasında İstanbul'un 37'nci sırada bulunduğunu kaydetti.Bu başarıyı bilinçli bir stratejiyle ve ciddi bir kapasite artışıyla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Soylu, 2016-2022 yıllarında toplam nüfusun yüzde 7,5 artış gösterdiği İstanbul'daki toplam polis, jandarma ve sahil güvenlik sayısının yüzde 42,3 artışla 40 bin 606'dan 57 bin 752'ye çıktığını aktardı.İstanbul'da güvenlik gücünde ciddi bir artış meydana getirdiklerini ifade eden Soylu, sadece çarşı ve mahalle bekçilerini 285'ten 5 bin 620'ye çıkardıklarını, ayrıca seçime kadar 720 bekçi daha göndereceklerini açıkladı.İstanbul'daki asayiş durumuna ilişkin istatistiksel bilgiler de paylaşan Bakan Soylu, 2017'de 80 olan günlük ortalama hırsızlık sayısının 2022'de 27'ye düştüğünü, İstanbul'un ilçeleri hesap edildiğinde neredeyse 2 ilçeden birinde günde bir hırsızlık yaşandığını kaydetti.Soylu, 2016-2022 yıllarında kentte mala karşı işlenen suçların yüzde 40 azaldığını, trafik kazası sonucu yaşanan can kaybı sayısının yüzde 25 azalışla 524'ten 392'ye düştüğünü, uyuşturucu madde bağlantılı ölümlerin 299 sayı gerilediğini, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa ve Adana arasında "kişilere karşı işlenen suçlarda" 100 bin nüfus başına olay sayısı en düşük olan ilin 950 olayla İstanbul olduğunu söyledi.Soylu, İstanbul'da AFAD'ın yanındaki 112 Acil Çağrı Merkezi'ni dünya ölçeğinde kurduklarını, İstanbul'un nerede karakola ihtiyacı varsa, nerede polis merkezine ihtiyacı varsa, Emniyet Müdürlüğü yapılması gerekiyorsa, nerede jandarma, sahil güvenlik karakolu yapılması gerekiyorsa hepsini teker teker yaptıklarını, İstanbul'un araç filosunu yenilediklerini, bütün dünyanın hayran olduğu sahil güvenlik ve polisin İstanbul Boğazı'nda kullanması için bot ürettiklerini, İstanbul'da Marmara Denizi'nde gürültü kirliliği ve başka türlü asayiş meseleleri dahil olmak üzere çok önemli adımlar attıklarını anlattı.'İlk kez bu rakamla karşı karşıya kaldık, uyuşturucu kullananların sayısında yüzde 8’lik düşüş oldu'İstanbul'u topyekun ortak akılla, ortak enerjiyle, birliktelikle, ortak gayretle yönetmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, şunları kaydetti:İçişleri Bakanı Soylu, özellikle 'en iyi narkotik polisi anne' projesi dahil olmak üzere, çocukları uyuşturucu bağımlısı olan annelerle ve muhtarlarla yaptıkları toplantılar sonucunda, Türkiye'de uzun zamandır tartışılan bir kanunu, Adalet Bakanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını alarak Meclis'e gönderdiklerini, uyuşturucu kanununda Meclis'in yaptığı çalışma sonucunda metamfetamin, ekstazi gibi kimyasal sentetik uyuşturucuda cezanın alt sınırını 10 yıldan 15 yıla çıkardıklarını hatırlattı."Oğlum uyuşturucu kullanıyor, ya hapse attırın ya da tedaviye alın" diyen anne ve babaların da taleplerinin daha önce yerine getirilemediğini belirten Soylu, "İkisi de zor işti ama şimdi hakim, 48 saat içinde resen tedavi kararı verecek. Bu en önemli adımlardan bir tanesidir" ifadesini kullandı.Türkiye genelinde en geç bir yıl içerisinde cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon merkezleri açılacağı, operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun mahkeme sonucu beklenmeden imha edilebileceği bilgisini de veren Soylu, sahada yaptıkları mücadelenin kanunla desteklenmesi sonucu bu düzenlemelerin yapıldığını, bu mücadeleden başarılı çıkacaklarını söyledi.'Seçim güvenliğini zora sokmak isteyen kim varsa hep birlikte karşı çıkmalıyız'Seçim güvenliğine ilişkin de açıklama yapan Soylu, konuşmasını şöyle tamamladı:

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süleyman soylu, istanbul, muhtar, sandık güvenliği, sandık