https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-nebatiden-togg-esprisi-siriyi-taniyor-musun-bu-da-ayse-1069785337.html
Bakan Nebati'den Togg esprisi: 'Siri'yi tanıyor musun, bu da Ayşe'
Bakan Nebati'den Togg esprisi: 'Siri'yi tanıyor musun, bu da Ayşe'
Bakan Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Togg'un çok akıllı bir... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T12:15+0300
2023-04-17T12:15+0300
2023-04-17T12:22+0300
türkiye
togg
nureddin nebati
espri
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Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-nebati-toggu-gelin-size-verelim-bir-tur-atin-desek-takla-ata-ata-gelirler-1069731147.html
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togg, nureddin nebati, espri
togg, nureddin nebati, espri
Bakan Nebati'den Togg esprisi: 'Siri'yi tanıyor musun, bu da Ayşe'
12:15 17.04.2023 (güncellendi: 12:22 17.04.2023) Abone ol
Bakan Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Togg'un çok akıllı bir araç olduğunu vurgulayarak, "Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor" esprisi alanda bulunan herkesi güldürdü.
Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.
Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.
Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.