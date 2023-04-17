https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-nebatiden-togg-esprisi-siriyi-taniyor-musun-bu-da-ayse-1069785337.html

Bakan Nebati'den Togg esprisi: 'Siri'yi tanıyor musun, bu da Ayşe'

Bakan Nebati'den Togg esprisi: 'Siri'yi tanıyor musun, bu da Ayşe'

Bakan Nebati, Mersin'de sahil bandında yürüyüş yaptığı sırada, spor yapan gençlerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Bakan Nebati, Togg'un çok akıllı bir... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T12:15+0300

2023-04-17T12:15+0300

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türkiye

togg

nureddin nebati

espri

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Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor. Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı. Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.Bir gencin Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz? sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı" ifadelerini kullandı.Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyenlerle fotoğraf çektirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-nebati-toggu-gelin-size-verelim-bir-tur-atin-desek-takla-ata-ata-gelirler-1069731147.html

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