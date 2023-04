https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-kurum-istanbulumuzun-39-ilcesinde-insanustu-bir-gayretle-calisiyoruz-1069809693.html

Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesinde insanüstü bir gayretle çalışıyoruz

Bakan Kurum: İstanbul'umuzun 39 ilçesinde insanüstü bir gayretle çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımız 'Dönüşmeyen tek bir sağlıksız konut kalmayacak.' diyorlar. Biz de Türkiye'nin her... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:27+0300

2023-04-17T19:27+0300

2023-04-17T19:30+0300

2023 türkiye seçimleri

murat kurum

istanbul

recep tayyip erdoğan

kentsel dönüşüm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0a/1069442984_0:0:2787:1569_1920x0_80_0_0_3f7ed1ccff17c1e56d3e9a52b902a821.jpg

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde konuşan Kurum, bugün Fikirtepe'de kangren haline gelmiş bir sorunu çözen ve imkansızı mümkün kılan bir iradenin hep birlikte sonucunu gördüklerini, Fikirtepe'de anahtarları teslim ettiklerini ve yeni dönüşümleri başlattıklarını belirtti.İlk günden bu yana Fikirtepe ve Kadıköy'ün yanında olan, haklarını koruyan, yeni Fikirtepe'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Kurum, "Kıymetli kardeşlerim belki de dünyada hiçbir liderin göze alamayacağı, ifade etmeyeceği bir söylemi Sayın Cumhurbaşkanımız 2012 yılında milletimizin sevdası uğruna 'Her türlü siyasi bedeli göze alıyorum' ve 'Kentsel dönüşüm başlayacak' dedi. İstanbul'da, Gaziosmanpaşa'da o cesur liderliğin sonucunda bugüne kadar tüm Türkiye'mizde 3.3 milyon yuvamız, vatandaşımızın yuvası, evi depreme karşı dayanıklı hale getirildi" diye konuştu.'İstanbul'umuzun 39 ilçesinde insanüstü bir gayretle çalışıyoruz'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahibi olmayanın kalmayacağına ve bu anlayışla çalışmaları gerektiğine dair sözlerini aktaran Kurum, "O şefkatli liderlikte TOKİ'mizde son 20 yılda 1,2 milyon konutu ürettik ve 5 milyona yakın ailemizi, vatandaşımızı o sıcak, güvenli yuvalarına kavuşturduk. Şimdi ise Cumhurbaşkanımız 'Dönüşmeyen tek bir sağlıksız konut kalmayacak' diyorlar. Biz de Türkiye'nin her yerinde, her semtinde, İstanbul'umuzun 39 ilçesinde insanüstü bir gayretle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.'Dev eserlerimizle İstanbul'umuz istikbale doğru güvenle yürüyor'Kurum, İstanbul'a kuş bakışı bakılması halinde 58 riskli alanda şantiyelerinin görüleceğini aktararak, şöyle devam etti:Bakan Kurum, bu çerçevede bir milletin ödeyebileceği en ağır bedelin yaşanan depremlerle ödendiğini, depremler nedeniyle bugüne kadar 130 bin canı kaybettiklerini söyledi.Altmış bin vatandaşın hayatını değiştirecek bir mekanın önünde durduklarına dikkati çeken Kurum, şunları söyledi:'Laf değil, eser burada, söz değil, yatırım burada'İstanbul'un tarihini, kültürünü, 500 yıllık duruşunu hissedemeyenlerin İstanbul'u anlayamayacaklarını belirten Kurum, bu aziz şehrin ihtiyaçlarını öngöremeyenlerin derdine de çare bulamayacağını bildirdi.Bakan Kurum, İstanbul'da durmayanların, bu şehrin deprem bütçesini kısanların, İstanbul'u yaşamayanların bu şehri yaşatamayacağını vurgulayarak, "İşte laf değil, eser burada. Söz değil, yatırım burada. Algı değil, hakikat burada. Milletimiz burada, yeni Fikirtepe'miz burada" şeklinde konuştu.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

murat kurum, istanbul, recep tayyip erdoğan, kentsel dönüşüm