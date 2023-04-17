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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-kurum-27-gunde-herkese-gidip-buyuk-ve-guclu-turkiyeyi-turkiye-yuzyilini-anlatacagiz-1069770581.html
Bakan Kurum: 27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız
Bakan Kurum: 27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız. Hedeflerimizi... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T04:23+0300
2023-04-17T04:23+0300
2023 türkiye seçimleri
murat kurum
milletvekili adayı
seçim
istanbul
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Ümraniye AK Parti mahalle başkanları ile sahur programında bir araya geldi.Bakan Kurum, buradaki konuşmasında, 14 Mayıs'ta zaferi kutlayacaklarını, İstanbul Anadolu yakasında rekor kıracaklarını söyledi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu dile getiren Kurum, "11 ilin hepsine gittim, her afette, her depremde olduğu gibi bir iki saat sonra vatandaşımızın dizinin dibindeydik. 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremde şehirlerimiz zarar gördü ancak öyle bir necip milletiz ki 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine koştu, onları motive etti. İşte öyle güçlü bir milletiz ki bununla gurur duymamız gerekiyor. Biz ne zaman zora düşsek, ne zaman darda olsak devletimiz, milletimiz tek yürek oluyor. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye verilmesi gereken mesajı veriyor. O yüzden devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.Şanlıurfa'da afetin 73'üncü gününde 100 bininci konutun sözleşmesini imzaladıklarını ve temelleri attıklarını belirten Kurum, "İşte hep birlikte afetin izlerini de sileceğiz, o kardeşlerimizin umutla, güvenle geleceğe bakmaları adına bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Enkazın başındaki kardeşimiz ne dedi biliyor musunuz? 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin' dediler" ifadesini kullandı.'İstanbul'umuzun 39 ilçesinde projelerimizi yaptık'Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'umuza aslında yıllardır hizmet ediyoruz. Gençliğimizi aziz İstanbul'da geçirdik. İstanbul'a hizmet ederek geçirdik ve davamızın şehrine hizmet ettik. İstanbul'umuzun her köşe, her sokağında, her caddesinde nice eserlere imza attık. 39 ilçede projelerimizi, eserlerimizi yaptık" dedi.Birinci önceliklerinin afet bölgesi olduğunu dile getiren Kurum, eş zamanlı olarak İstanbul'u da afetlere karşı dirençli hale getireceklerini söyledi.Bakan Kurum, İstanbul'da 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakası ve 500 bini de Ümraniye'de olmak üzere 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümünü gerçekleştireceklerini ifade etti.İstanbul'u dirençli ve güvenli hale getireceklerini, 39 ilçedeki dönüşüme devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeni müjdelerimizi Kadıköy Fikirtepe'de verecek. Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerinde dönüşüme başladık ve orada aralıksız bir şekilde dönüşümümüzü yürütüyoruz. Pendik'te de dört müjdemizi paylaştık" dedi.'İstanbul'un acilen depreme hazırlanması gerekiyor'Bakan Kurum, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz'da da imar problemlerinin çözümü için gerekli iradeyi ortaya koyduklarını belirterek şöyle devam etti:'Finans Kent'in maliyeti 65 milyar lira'Bakan Kurum, İstanbul'u bir dünya başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:'Milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verecek'​Seçime 27 gün kaldığını hatırlatan Kurum, "27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız. Hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Karşımızdaki teslimiyet cephesinin süslü cümlelerle sakladığı hakikatleri vatandaşımıza anlatacağız. Aziz milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi çok iyi biliyor ve her şeyi not ediyor. Seçim zaferimizi 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceğiz" dedi.Bakan Kurum, birilerinin ise sözü dinlenen değil söz dinleyen bir Türkiye hayal ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:Kurum, bir tarafta ülkesine, milletine, gece gündüz hizmet eden bir anlayış olduğunu belirterek, "Diğer tarafta ise ülkemizi borca mahkum edecek ve yatırımcıları durduracak, Türkiye'yi küresel güçlerin taşeronu haline getirecek ve vatandaşının ensesinde boza pişirmeyi vadeden 7'li bir koalisyon var. Bunlara milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz" dedi.
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murat kurum, milletvekili adayı, seçim, istanbul
murat kurum, milletvekili adayı, seçim, istanbul

Bakan Kurum: 27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız

04:23 17.04.2023
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, 'Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız. Hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Karşımızdaki teslimiyet cephesinin süslü cümlelerle sakladığı hakikatleri vatandaşımıza anlatacağız" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Ümraniye AK Parti mahalle başkanları ile sahur programında bir araya geldi.
Bakan Kurum, buradaki konuşmasında, 14 Mayıs'ta zaferi kutlayacaklarını, İstanbul Anadolu yakasında rekor kıracaklarını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm Türkiye'yi yasa boğduğunu dile getiren Kurum, "11 ilin hepsine gittim, her afette, her depremde olduğu gibi bir iki saat sonra vatandaşımızın dizinin dibindeydik. 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremde şehirlerimiz zarar gördü ancak öyle bir necip milletiz ki 85 milyon kardeşimiz deprem bölgesine koştu, onları motive etti. İşte öyle güçlü bir milletiz ki bununla gurur duymamız gerekiyor. Biz ne zaman zora düşsek, ne zaman darda olsak devletimiz, milletimiz tek yürek oluyor. Tüm dünyaya, tüm Türkiye'ye verilmesi gereken mesajı veriyor. O yüzden devletimizle, milletimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu.
Şanlıurfa'da afetin 73'üncü gününde 100 bininci konutun sözleşmesini imzaladıklarını ve temelleri attıklarını belirten Kurum, "İşte hep birlikte afetin izlerini de sileceğiz, o kardeşlerimizin umutla, güvenle geleceğe bakmaları adına bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Enkazın başındaki kardeşimiz ne dedi biliyor musunuz? 'Allah devletimize zeval vermesin, Allah Sayın Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin' dediler" ifadesini kullandı.

'İstanbul'umuzun 39 ilçesinde projelerimizi yaptık'

Bakan Kurum, 14 Mayıs seçimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Millete hizmet etmek bizim için şereflerin en büyüğüdür. İstanbul'umuza aslında yıllardır hizmet ediyoruz. Gençliğimizi aziz İstanbul'da geçirdik. İstanbul'a hizmet ederek geçirdik ve davamızın şehrine hizmet ettik. İstanbul'umuzun her köşe, her sokağında, her caddesinde nice eserlere imza attık. 39 ilçede projelerimizi, eserlerimizi yaptık" dedi.
Birinci önceliklerinin afet bölgesi olduğunu dile getiren Kurum, eş zamanlı olarak İstanbul'u da afetlere karşı dirençli hale getireceklerini söyledi.
Bakan Kurum, İstanbul'da 500 bini Anadolu, 500 bini Avrupa yakası ve 500 bini de Ümraniye'de olmak üzere 1,5 milyonluk büyük İstanbul dönüşümünü gerçekleştireceklerini ifade etti.
İstanbul'u dirençli ve güvenli hale getireceklerini, 39 ilçedeki dönüşüme devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeni müjdelerimizi Kadıköy Fikirtepe'de verecek. Ferah ve Kirazlıtepe mahallelerinde dönüşüme başladık ve orada aralıksız bir şekilde dönüşümümüzü yürütüyoruz. Pendik'te de dört müjdemizi paylaştık" dedi.

'İstanbul'un acilen depreme hazırlanması gerekiyor'

Bakan Kurum, Ataşehir, Ümraniye ve Beykoz'da da imar problemlerinin çözümü için gerekli iradeyi ortaya koyduklarını belirterek şöyle devam etti:
"Ümraniye'deki temellerimizi yine büyük bir coşkuyla atacağız. Ümraniye belediyemizle birlikte yaklaşık 77 bin metrekarelik alanda dönüşümü başlatacağız. Herkesin güvenle, huzurla, mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuz için 20 yıldır olduğu gibi büyük bir aşkla, karanlıkla çalışacağız. Millet bahçelerimiz ise hem vatandaşımızı yeşille buluşturacak hem de depremde toplanma alanı vazifesi görecek. İstanbul'un acilen depreme hazırlanması gerekiyor, İstanbul'da kentsel dönüşüm şart."

'Finans Kent'in maliyeti 65 milyar lira'

Bakan Kurum, İstanbul'u bir dünya başkenti yapmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Ümraniye'de açılışı yapılacak Finans Kent'in maliyeti 65 milyar lira. Bu projeyi başlattık, bitirdik ve İstanbul'umuza armağan ediyoruz. İstanbul Finans Merkezi, Türkiye'nin küresel finans merkezlerine net bir mesajı olacak. Ekonomik bağımsızlığımızı güçlendirdiğimiz büyük bir adım olacak. Burası finansın başkenti İstanbul için çok çok önemli bir adım olacak. Depreme karşı dayanıklı olarak inşa ettiğimiz bu yapılar her türlü afette hizmet verecek. Burada doğrudan 50 bin kişiyi dolaylı olarak 100 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz. Bölgede bir cazibe merkezi olacak.

Bugün 21 yıldır hemen hemen her alanda büyümüş bir Türkiye var. Onur duyacağımız, gurur duyacağımız bir ülkemiz var. Duble yolları yapılmış ve şehirleri ayağa kalkmış, üreten bir Türkiye var. Tarımdan sanayiye, ulaştırmadan çevre, şehirciliğe, savunmaya, yine ekonomiden kültüre kadar her alanda ülkemizde sessiz bir devrim yaşadık. Biz ülkemizin kalkınması, güçlenmesi ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İşte SİHA'larımız, işte Togg, işte finans merkezimiz."

'Milletimiz, 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verecek'

​Seçime 27 gün kaldığını hatırlatan Kurum, "27 günde herkese gidip büyük ve güçlü Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı anlatacağız. Hedeflerimizi milletimizle paylaşacağız. Karşımızdaki teslimiyet cephesinin süslü cümlelerle sakladığı hakikatleri vatandaşımıza anlatacağız. Aziz milletimiz her şeyi görüyor, her şeyi çok iyi biliyor ve her şeyi not ediyor. Seçim zaferimizi 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya ilan edeceğiz" dedi.
Bakan Kurum, birilerinin ise sözü dinlenen değil söz dinleyen bir Türkiye hayal ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:
"Birileri, size direktif verecek, talimat verecek Türkiye'yi hayal ediyor. Biz, 'Doğru karar, doğru adam, sağlam irade, güçlü ve hızlı yönetim.' diyoruz. Onlar ne diyor biliyor musunuz? Aslında bir şey de diyemiyorlar. Bir projeleri de yok. Her kafadan farklı bir ses çıkıyor. Biz diyoruz ki 'Ekonomimizi yatırımla, istihdamla, ihraçla güçlendirelim.' Onlar da diyorlar ki 'Yurt dışından borç alacağız. Sıcak para getireceğiz ve yatırımları durduracağız.' diyorlar. Bu kadar yatırımı bizim yüklenici firmalarımızı, yatırım yapan firmalarımızı tehdit ediyorlar. Zaten bunların kafasıyla bugüne kadar ne araba yapabildik, ne uçak yapabildik, ne tank yapabildik. Çünkü bize rota çizdiler. 'Biz gelince insansız hava araçlarını durduracağız' diyorlar."
Kurum, bir tarafta ülkesine, milletine, gece gündüz hizmet eden bir anlayış olduğunu belirterek, "Diğer tarafta ise ülkemizi borca mahkum edecek ve yatırımcıları durduracak, Türkiye'yi küresel güçlerin taşeronu haline getirecek ve vatandaşının ensesinde boza pişirmeyi vadeden 7'li bir koalisyon var. Bunlara milletimiz 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı verecek. Biz buna yürekten inanıyoruz" dedi.
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