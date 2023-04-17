https://sputniknews.com.tr/20230417/bakan-bozdag-hayvanlarin-dahi-gezemedigi-yerlerde-simdi-halaylar-cekiliyor-1069807226.html

Bakan Bozdağ: Hayvanların dahi gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor

Bakan Bozdağ: Hayvanların dahi gezemediği yerlerde şimdi halaylar çekiliyor

Şanlıurfa'da konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, "Huzur, barış, güvenlik her yerde, dağda da ovada da merada da. Hayvanların dahi dağlarda gezemediği yerlerde şimdi... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T18:36+0300

2023-04-17T18:36+0300

2023-04-17T18:36+0300

bekir bozdağ

2023 türkiye seçimleri

milletvekili

seçim

şanlıurfa

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Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Birecik Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını yaptı.Bozdağ, 14 Mayıs'taki seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçileceğini belirtti.Son 20 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı herkese ve her şeye rağmen iktidara getirenin, iktidarda tutanın millet olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'nin istikametini de milletin çizdiğine işaret etti.Bozdağ, gücü milletten aldıklarını, sırtlarını terör örgütlerine değil millete dayadıklarını, Gezi olaylarında, 17-25 Aralık sürecinde, darbe girişimine karşı milletle yürüdüklerini ve ihanet şebekelerine karşı mücadele ettiklerini belirtti.'İstikrar ve huzur Türkiye'nin gücüdür'Her seçimde yedi düvele karşı milletle mücadele edip muvaffak olduklarını kaydeden Bozdağ, "Terör örgütlerinin elebaşıları teker teker açıklama yapıyorlar, 'Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz' diye. Bir yandan terör örgütlerinin desteklediği Kılıçdaroğlu var, diğer yanda Türkiye'yi de dünyayı da terör örgütlerine dar eden Erdoğan var. Kimi seçeceğiz? Karar sizin" dedi.Seçimlerde Türkiye'nin istikametini yine milletin belirleyeceğinin altını çizen Bozdağ, şöyle devam etti:Yeni dönemde Türkiye'yi daha ileri taşıyacaklarını dile getiren Bozdağ, milletten istikamet aldıklarını, bu istikamet üzerine yollarına devam edeceklerini aktardı.

şanlıurfa

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bekir bozdağ, milletvekili, seçim, şanlıurfa