https://sputniknews.com.tr/20230417/avrupanin-en-buyuk-nukleer-reaktoru-finlandiyada-elektrik-uretmeye-basladi-1069795279.html
Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı
Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı
Finlandiya'daki 1600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Olkiluoto 3 dün faaliyete girdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T14:17+0300
2023-04-17T14:17+0300
2023-04-17T14:19+0300
dünya
olkiluoto reaktörü
finlandiya
nükleer enerji
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Olkiluoto 3'ün geçen yıl aralık ayında düzenli elektrik üretimine başlaması gerekiyordu ancak aylar süren üretim testleri nedeniyle ertelemeler oldu. Reaktörün dün işletmeye girmesiyle Finlandiya, elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını nükleer enerjiden karşılamaya başladı. Yeni reaktör, en az 60 yıl elektrik üretim kapasitesine sahip olacak.Santralin işletmecisi TVO'nun Üst Yöneticisi (CEO) Jarmo Tanhua, yaptığı açıklamada, "Olkiluoto 3'ün üretimi elektrik fiyatını dengeliyor ve Finlandiya'daki yeşil geçişte önemli bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.Finlandiya'nın batı kıyısındaki Olkiluoto nükleer santralindeki reaktör, Fransız-Alman Areva-Siemens konsorsiyumu tarafından inşa edildi. 2009'da devreye girmesi planlanan reaktörün devreye alınması artan inşaat maliyetleri nedeniyle uzadı.Finlandiya, Rusya'da enerji ithalatını azaltmak amacıyla nükleer enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/almanya-son-uc-nukleer-santralini-kapatti-1069732631.html
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olkiluoto reaktörü, finlandiya, nükleer enerji
olkiluoto reaktörü, finlandiya, nükleer enerji
Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı
14:17 17.04.2023 (güncellendi: 14:19 17.04.2023) Abone ol
Finlandiya'daki 1600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Olkiluoto 3 dün faaliyete girdi.
Olkiluoto 3'ün geçen yıl aralık ayında düzenli elektrik üretimine başlaması gerekiyordu ancak aylar süren üretim testleri nedeniyle ertelemeler oldu. Reaktörün dün işletmeye girmesiyle Finlandiya, elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını nükleer enerjiden karşılamaya başladı. Yeni reaktör, en az 60 yıl elektrik üretim kapasitesine sahip olacak.
Santralin işletmecisi TVO'nun Üst Yöneticisi (CEO) Jarmo Tanhua, yaptığı açıklamada, "Olkiluoto 3'ün üretimi elektrik fiyatını dengeliyor ve Finlandiya'daki yeşil geçişte önemli bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.
Finlandiya'nın batı kıyısındaki Olkiluoto nükleer santralindeki reaktör, Fransız-Alman Areva-Siemens konsorsiyumu tarafından inşa edildi. 2009'da devreye girmesi planlanan reaktörün devreye alınması artan inşaat maliyetleri nedeniyle uzadı.
Finlandiya, Rusya'da enerji ithalatını azaltmak amacıyla nükleer enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.