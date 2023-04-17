https://sputniknews.com.tr/20230417/avrupanin-en-buyuk-nukleer-reaktoru-finlandiyada-elektrik-uretmeye-basladi-1069795279.html

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Finlandiya'da elektrik üretmeye başladı

Finlandiya'daki 1600 megavat kapasiteli Avrupa'nın en büyük nükleer reaktörü Olkiluoto 3 dün faaliyete girdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:17+0300

2023-04-17T14:17+0300

2023-04-17T14:19+0300

dünya

olkiluoto reaktörü

finlandiya

nükleer enerji

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Olkiluoto 3'ün geçen yıl aralık ayında düzenli elektrik üretimine başlaması gerekiyordu ancak aylar süren üretim testleri nedeniyle ertelemeler oldu. Reaktörün dün işletmeye girmesiyle Finlandiya, elektriğinin yüzde 50'sinden fazlasını nükleer enerjiden karşılamaya başladı. Yeni reaktör, en az 60 yıl elektrik üretim kapasitesine sahip olacak.Santralin işletmecisi TVO'nun Üst Yöneticisi (CEO) Jarmo Tanhua, yaptığı açıklamada, "Olkiluoto 3'ün üretimi elektrik fiyatını dengeliyor ve Finlandiya'daki yeşil geçişte önemli bir rol oynuyor" ifadesini kullandı.Finlandiya'nın batı kıyısındaki Olkiluoto nükleer santralindeki reaktör, Fransız-Alman Areva-Siemens konsorsiyumu tarafından inşa edildi. 2009'da devreye girmesi planlanan reaktörün devreye alınması artan inşaat maliyetleri nedeniyle uzadı.Finlandiya, Rusya'da enerji ithalatını azaltmak amacıyla nükleer enerji kullanımını artırmayı hedefliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230416/almanya-son-uc-nukleer-santralini-kapatti-1069732631.html

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