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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı
İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5., Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ağaçlarla kaplandı. Havadan çekilen... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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atatürk havalimanı, millet bahçesi, ağaç, çalışma, fotoğraf, фото
atatürk havalimanı, millet bahçesi, ağaç, çalışma, fotoğraf, фото

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı

11:47 17.04.2023
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İstanbul'da yapımı devam eden dünyada 5., Türkiye'nin ise en büyük şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ağaçlarla kaplandı. Havadan çekilen görüntülerde alana binlerce ağaç dikildiği, tenis kortlarının kurulduğu ve çimlerin dizilmeye başlandığı görüldü.
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yakın zamanda incelemelerde bulunarak 1. etabın açılışına az süre kaldığını açıklamıştı. İnşaatı büyük bir hızla devam eden millet bahçesinin son durumu havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapımı devam eden Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yakın zamanda incelemelerde bulunarak 1. etabın açılışına az süre kaldığını açıklamıştı. İnşaatı büyük bir hızla devam eden millet bahçesinin son durumu havadan görüntülendi.
© İHAMillet bahçesi inşaatında binlerce ağacın dikildiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bazı alanlarda ise çimlendirme çalışmaları başlanarak millet bahçesi yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Millet bahçesi inşaatında binlerce ağacın dikildiği havadan çekilen görüntülere yansıdı. Bazı alanlarda ise çimlendirme çalışmaları başlanarak millet bahçesi yeşil görüntüsüne kavuşmaya başladı.
© İHAAyrıca pistlerin tam üzerine ise tenis kortlarının kurulduğu, sosyal alanların ve caminin inşaatında büyük ilerleme kaydedildiği görülüyor. İnşaat devam ederken havalimanında diğer pistte kargo uçakları ve özel jetler uçuşlarını sürdürüyor.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Ayrıca pistlerin tam üzerine ise tenis kortlarının kurulduğu, sosyal alanların ve caminin inşaatında büyük ilerleme kaydedildiği görülüyor. İnşaat devam ederken havalimanında diğer pistte kargo uçakları ve özel jetler uçuşlarını sürdürüyor.
© İHA Caminin ana kubbesi ise ortaya çıkarak üzerine Türk Bayrağı asıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olma özelliği taşıyor.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Caminin ana kubbesi ise ortaya çıkarak üzerine Türk Bayrağı asıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi 2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, yeşil alanları, 70 bin metrekareye yakın kapalı alanları ve sosyal donatıları ile büyük bir şehir parkı olma özelliği taşıyor.
© İHAAlan, herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak. Havalimanı millet bahçesi tamamlandığında 9 ayrı noktadan girilebilecek. Farklı girişlerde sera ve bostanların olması burada doğal köy ürünlerinin yetiştirilebilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar isterlerse bu bölgelerden doğal ürünleri temin edebilecekler. Yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay derenin millet bahçesi içerisinde yer alması planlanıyor.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar görüntülendi: Alan binlerce ağaçla kaplandı - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Alan, herhangi bir afet durumunda yaklaşık 165 bin kişinin barınabileceği 40 bin çadır kapasitesine sahip olacak. Havalimanı millet bahçesi tamamlandığında 9 ayrı noktadan girilebilecek. Farklı girişlerde sera ve bostanların olması burada doğal köy ürünlerinin yetiştirilebilmesi hedefleniyor. Vatandaşlar isterlerse bu bölgelerden doğal ürünleri temin edebilecekler. Yaklaşık 2 buçuk kilometre uzunluğunda Ab-ı Hayat Suyu denilen bir yapay derenin millet bahçesi içerisinde yer alması planlanıyor.
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