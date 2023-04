https://sputniknews.com.tr/20230417/artik-yemekler-sokak-hayvanlari-icin-mamaya-donustu-1069776982.html

Artık yemekler, sokak hayvanları için mamaya dönüştü

Artık yemekler, sokak hayvanları için mamaya dönüştü

Adana’da modern ileri işleme teknikleriyle kurulan tesiste restoran, lokantalar ve lüks otellerdeki fazlalık yemekler uzman mühendis, veteriner hekim... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T10:02+0300

2023-04-17T10:02+0300

2023-04-17T10:02+0300

yaşam

türkiye

atık

yemek

gıda

mama

evcil hayvan maması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/11/1069776825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a7e4565f3986c8998038671c10c9dd5.jpg

Yüreğir Belediyesi, sokak hayvanları için gönüllere dokunan bir proje hayata geçirdi. Restoran, lokanta ve lüks otellerde servis edilen yemeklerden arta kalan yemekler, çöpe atılmak yerine kaynağından ayrıştırılarak oluşturulan özel ekipler aracılığıyla tek tek toplanmaya başladı.Belediyenin modern ileri işleme teknikleriyle özel olarak kurduğu tesiste belirli işlemlerden geçilen fazlalık yemekler, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürülüyor. Alanında uzman mühendis ve veterinerler tarafından her aşaması yakından takip edilen mamalar tesiste üretildikten sonra 3’er kiloluk ambalajlar halinde paketleniyor. Paketlenen mamalar, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla sokaktaki kedi ile köpeklere ulaştırılıyor.'Aynı doğada birlikte yaşıyoruz, onlara sahip çıkmamız gerekiyor'Mamanın üretildiği tesiste incelemelerde bulunan Yüreğir Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Aç kalan sahipsiz sokak hayvanlarının insanlara saldırıp zarar verdiği haberlerini büyük bir üzüntü içinde takip ediyoruz. Bunu tasvip etmiyoruz ama onlar da bizim canımız. Aynı doğada birlikte yaşıyoruz ve doğal olarak onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu da bizim çıkış noktamız oldu" dedi.'Yemeklerde arta kalanları ayrıştırarak can dostlar için mamaya dönüştürdük'Kocaispir, şöyle konuştu:İlk etapta bin 200 adet 3 kiloluk mamalar üretildiHer biri 3’er kilo olmak üzere ilk etapta bin 200 adet mama üretimi yapıldığını aktaran Kocaispir, “Çok yeni bir proje bu. Bu tesis, Adana’da bir ilk. Daha da geliştirip, yaygınlaştırmak daha çok sokak hayvanına ulaşmak istiyoruz. Ürettiğimiz her bir mamayı takip ediyoruz. Bu mamaları da gönüllü hayvanseverlerimiz başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve dernekler aracılığıyla sokaktaki sahipsiz hayvanlara dağıtıyoruz. Özellikle vurgulamak isterim ki, bu mamalar sokakta yaşayan kedi ve köpekler için üretiliyor. Evde beslenen ve daha nitelikli mamalar yemeye alışan hayvanlar, bizim ürettiğimiz mamayı yemeyebilir. Çünkü bizim hedefimiz sokaklara terk edilen patili dostlarımız. Burası, evde beslenen ve bakımı özel olarak üstlenilen hayvanlarla ilgili bir tesis değil. Daha çok sokak hayvanlarına yönelik olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.256 hayvansever aracılığıyla mamalar dağıtılıyorMamaların 256 hayvansever aracılığıyla kedi ve köpeklere dağıtıldığına değinen Kocaispir, "Atıkların toplanmasında kurumsal firmalarla işbirliği protokolü yaptık. Büyük otel zincirleri, restoran ve lokantalarla çalışıyoruz. Her gün düzenli olarak bir akış var tesisimize. Hatta Kredi ve Yurtlar Kurumu ile de ortak hareket edip, öğrenci yurtlarındaki atık yemekleri de toplamaya başlayacağız" ifadesini kullandı.Emine Erdoğan’dan Yüreğir Belediyesine övgüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da projeye destek verdi. Emine Erdoğan, sosyal medyada kişisel hesabında yaptığı paylaşımında, “En değerli hazinemiz olan toprağımızı korumak için ‘Biyobozunur Atık Projesi’ni hayata geçiren Yüreğir Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Pazar yerlerinden toplanan meyve ve sebze atıkları, sıfır atık yaklaşımıyla geleceğimiz için bir kazanca toprağımız içinse doğal gübreye dönüştürülüyor. Bir yılda yaklaşık 4 bin ton kompost üretilmesi örnek bir başarı. Sürdürülebilir ve geri dönüşüm odaklı belediyecilik anlayışını tüm illerimizde görmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, atık, yemek, gıda, mama, evcil hayvan maması