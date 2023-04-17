https://sputniknews.com.tr/20230417/arkadasini-yanlislikla-tufekle-vurarak-oldurdugu-one-surulen-cocuk-gozaltina-alindi-1069770147.html

Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı

Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuk... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

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2023-04-17T02:59+0300

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türkiye

çocuk

arkadaş

tüfek

adana

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İddiaya göre evlerinin önünde, pompalı tüfekle oynayan 14 yaşındaki M.A.G., silahın kazayla ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı 14 yaşındaki Yunus Akgül'ü göğsünden vurdu.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yunus Akgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.M.A.G. gözaltına alındı.

türkiye

adana

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çocuk, arkadaş, tüfek, adana