https://sputniknews.com.tr/20230417/arkadasini-yanlislikla-tufekle-vurarak-oldurdugu-one-surulen-cocuk-gozaltina-alindi-1069770147.html
Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı
Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuk... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T02:59+0300
2023-04-17T02:59+0300
2023-04-17T03:01+0300
türkiye
çocuk
arkadaş
tüfek
adana
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İddiaya göre evlerinin önünde, pompalı tüfekle oynayan 14 yaşındaki M.A.G., silahın kazayla ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı 14 yaşındaki Yunus Akgül'ü göğsünden vurdu.Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yunus Akgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.M.A.G. gözaltına alındı.
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çocuk, arkadaş, tüfek, adana
çocuk, arkadaş, tüfek, adana
Arkadaşını yanlışlıkla tüfekle vurarak öldürdüğü öne sürülen çocuk gözaltına alındı
02:59 17.04.2023 (güncellendi: 03:01 17.04.2023) Abone ol
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun elindeki pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan arkadaşı hayatını kaybetti. Olay sonrası çocuk gözaltına alındı.
İddiaya göre evlerinin önünde, pompalı tüfekle oynayan 14 yaşındaki M.A.G., silahın kazayla ateş alması nedeniyle yanındaki arkadaşı 14 yaşındaki Yunus Akgül'ü göğsünden vurdu.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akgül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yunus Akgül'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.