Antalya'da bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80'e ulaştı

© İHA Yaklaşan Ramazan Bayramı hareketliliğini de değerlendiren Kuk, “İlk etapta hedeflediğimiz rakamlar olmadı ama son iki gündür ciddi bir hareketlilik var. Önümüzdeki hafta içinde de son dakika satışlarıyla hedeflediğimiz rakamlara ulaşacağımıza inanıyorum. Şu an açık otellerimizde yüzde 60 doluluk oranı var, bayram haftasında yüzde 70-80 doluluk sağlayacağımızı düşünüyoruz. Çünkü iç pazarda şu an oldukça uygun fiyatlar var. 3 günlük bir aile tatilinin, oteline ve bölgesine göre 5 bin ile 15 bin TL arasında değişen fiyatları var. Bu 3 günlük aile oda fiyatları güzel fiyatlar. O açıdan iç pazardaki tatil yapmak isteyen misafirlerimizin bu indirimlerden faydalanmasını tavsiye ederim” diye konuştu.