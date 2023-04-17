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https://sputniknews.com.tr/20230417/ankarada-500-milyon-liralik-kredi-dolandiriciligi-15-cete-uyesi-tutuklandi-1069776139.html
Ankara'da 500 milyon liralık kredi dolandırıcılığı: 15 çete üyesi tutuklandı
Ankara'da 500 milyon liralık kredi dolandırıcılığı: 15 çete üyesi tutuklandı
Ankara polisinin, malvarlığı bulunmayan işsizleri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, 500 milyon liralık... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T09:29+0300
2023-04-17T09:29+0300
türkiye
ankara
kredi
dolandırıcılık
banka
tutuklama
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Ankara merkezli yürütülen operasyonda ‘batık kredi’ çetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık dolandırıcılığa imza attıkları tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaşarak bu kişileri işi bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi.Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekânlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı. Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi. Kredi puanları yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı. Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.İtirafçı görev dağılımını anlattıİtirafçı olan Çete üyesi Pınar E, örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı. Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu tespit edildi. Görev dağılımına göre, 'ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması' gibi herkesin bir görev alanı olduğu belirlendi.Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K, Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
https://sputniknews.com.tr/20230412/dublor-kullanarak-gayrimenkul-dolandiriciligi-yapmaya-calisan-2-kisi-tutuklandi-1069587188.html
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ankara, kredi, dolandırıcılık, banka, tutuklama
ankara, kredi, dolandırıcılık, banka, tutuklama

Ankara'da 500 milyon liralık kredi dolandırıcılığı: 15 çete üyesi tutuklandı

09:29 17.04.2023
© AAGözaltı- Operasyon- Polis
Gözaltı- Operasyon- Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Ankara polisinin, malvarlığı bulunmayan işsizleri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çeteye yönelik düzenlediği operasyonda, 500 milyon liralık vurgun ortaya çıkarıldı. Operasyonla çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K, Seyit D. ve 15 çete üyesi tutuklandı.
Ankara merkezli yürütülen operasyonda ‘batık krediçetesi ortaya çıkarıldı. Malvarlığı bulunmayan işsiz kişileri bulup adlarına yüksek miktarda kredi çektiren çetenin 500 milyon liralık dolandırıcılığa imza attıkları tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin farklı illerde bulunan elemanları aracılığıyla, hiçbir malvarlığı bulunmayan, maddi sıkıntı çeken veya işsiz olan kişilere ulaşarak bu kişileri işi bulma vaadiyle Ankara'ya getirdiği belirlendi.
Şebekenin elemanları gelenleri havaalanından VIP araçlarla alıp, 5 yıldızlı otellere yerleştirip, popüler mekânlarda ağırladığı tespit edildi. Bu kişileri kurdukları 15 fason şirkette yüksek maaşla ‘işe almış’ gibi yaptı. Bankalarda açtıkları hesaplara maaş adı altında yüksek ödemeler yapıldı. Böylece bu kişilerin kredi puanlarının yükselmesi sağlandı.
Çete tarafından Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nde memur Seyit D.’nin yardımıyla da Ankara’daki boş adreslerde ikamet ediyorlar gibi gösterildi. Kredi puanları yükselttikleri kişiler üzerinden aynı anda 3-4 farklı bankadan yüksek miktarlarda kredi çekildi. Kredisi onaylanan kişilerden paranın yüzde 30’u örgüt tarafından alındı.
Ödenmeyen krediler için icra takibi başlattığında ikâmet adreslerin sahte, çalıştıkları görünen şirketlerin fason olduğu ortaya çıktı.

İtirafçı görev dağılımını anlattı

İtirafçı olan Çete üyesi Pınar E, örgütün nasıl çalıştığını ifadesinde tüm detaylarıyla anlattı.
Hiyerarşik yapı içinde çalışan örgütte, herkesin farklı bir görevi olduğu tespit edildi. Görev dağılımına göre, 'ağırlama, adres-nüfus işleri, getir-götür işleri, bankalarda hesap açtırma, kredi çekilmesi, yeni kişiler bulunması' gibi herkesin bir görev alanı olduğu belirlendi.
Yapılan tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda çete lideri Raşit K. ile nüfus memuru Seyit D.’nin de aralarında bulunduğu 70 kişiyi yakaladı. Şüphelilerden Raşit K, Seyit D. ve 15 çete üyesi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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Dublör kullanarak gayrimenkul dolandırıcılığı yapmaya çalışan 2 kişi tutuklandı
12 Nisan, 18:03
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