https://sputniknews.com.tr/20230417/ankara-tahil-anlasmasiyla-ilgili-durumun-farkinda-turk-ve-rus-liderler-bu-durumu-gorusebilir-1069810123.html

'Ankara, tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun farkında, Türk ve Rus liderler bu durumu görüşebilir'

'Ankara, tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun farkında, Türk ve Rus liderler bu durumu görüşebilir'

Seçim öncesi döneme rağmen tahıl anlaşmasıyla ilgili durumun da Ankara’nın siyasi gündeminde olduğu, Türkiye ve Rusya liderlerinin gerekirse bu durumu... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T19:34+0300

2023-04-17T19:34+0300

2023-04-17T19:34+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

tahıl anlaşması

seçim

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Tahıl anlaşması mekanizmasının işlevinde yer alan bir kaynak, RIA Novosti’ye demecinde, tahıl anlaşmasıyla ilgili yapılan son açıklamalara ilişkin bir soru üzerine, “Elbette tüm katılımcıları anlıyoruz ve tüm sorunları aşmak için onlarla iletişim halindeyiz. Bu konu hep gündemimizde. Seçim öncesi dönem buna engel değil” dedi.Tahıl anlaşması ve ilgili sorunların sürekli Türkiye ve Rusya liderleri arasındaki görüşmelerde ele alındığını söyleyen kaynak, “Bu, gerekirse liderlerinin değerlendirebilecekleri bir konu” diye kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tahıl anlaşmasının uzatılmasına dair perspektiflerin henüz çok iyimser olmadığını, zira anlaşmanın, Rusya gıda ürünleri ve gübresiyle ilgili ikinci bölümünün hala daha uygulanmadığını dile getirmişti.

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