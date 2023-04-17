Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kan ürünlerinde stok problemi
07:08
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
'Bay Kemal'in Tahtası' ekonomik devrim vaadediyor mu?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 27 gün kala Türkiye gündemi
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Değişen medya tüketim alışkanlıkları
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Brezilya lideri Lula'nın Pekin ziyareti
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
114 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230417/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1069798149.html
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, “Ons altın tarafında kısa vadede 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T15:22+0300
2023-04-17T15:23+0300
altın
ekonomi
gram altın
abd
enflasyon
abd merkez bankası (fed)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ab67d2638e5187c0a28a715c2a430c1.jpg
Altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı bir açılış yaptı. Ons altın 2 bin dolar üzerinde tutunma eğilimini sürdürürken, gram altında da 1250 TL üzerinde hareketlilik yaşanıyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Fed’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda Fed politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif Fed’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.ABD’de TÜFE ve ÜFE geriliyorDoç. Dr. Filiz Eryılmaz; altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, ABD verilerine dikkat çekti:ABD tarafından gelen bazı verilerin ise kafa karıştırmaya devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “Çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5.5’ten yüzde 5.6’ya yükselmesi, son gelen perakende satışlar verisinin beklentileri aşması, güçlü istihdam piyasası, güçlü gelen şirket bilançoları ve son dönemde yükselen petrol fiyatlarının gecikmeli yansıması; ‘enflasyondaki diri duruşun süreceği’ ve ‘ekonominin gücünü koruduğu’ yönünde sinyaller üretiyor. Gelinen noktada piyasada; FED’in mayısta 0.25 baz puanlık artış yaparak politika faizinde 5,25 zirvesini görmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında da 0.50 baz puanlık indirimle faizlerin 4,75’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak özellikle güçlü bilançolar ve geçen hafta Michigan Üniversitesi’nin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 3.6’dan yüzde 4.6’ya yükseltmesi sebebiyle; FED’in ‘hızlı bir gevşemeye gitmeyeceği’ ve ‘agresif para politikasının devam edeceği’ yönünde beklentilerin de destek bulacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.Altın fiyatları ne olacak?Doç. Dr. Eryılmaz, bütün bu denklemde altın fiyatlarında zaman zaman kâr satışları yaşansa da temkinli-iyimser olunabileceğini ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230414/gram-altindan-yeni-rekor-1069660587.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068566624_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c499f3a81513ebd0f42a0cce94b720c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
altın, gram altın, abd, enflasyon, abd merkez bankası (fed)
altın, gram altın, abd, enflasyon, abd merkez bankası (fed)

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

15:22 17.04.2023 (güncellendi: 15:23 17.04.2023)
© İHAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© İHA
Abone olTelegram
Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, “Ons altın tarafında kısa vadede 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında da 1230-1215 TL altına iniyor muyuz, buraya dikkat edilmeli. Bu seviyelerin altına inilmedikçe, altın fiyatlarında yukarı yönün devamı beklenebilir” dedi.
Altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı bir açılış yaptı. Ons altın 2 bin dolar üzerinde tutunma eğilimini sürdürürken, gram altında da 1250 TL üzerinde hareketlilik yaşanıyor.
ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Fed’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda Fed politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif Fed’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.

ABD’de TÜFE ve ÜFE geriliyor

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz; altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, ABD verilerine dikkat çekti:
“Geçtiğimiz hafta ABD tarafında veri akışı yoğundu. İlk olarak ABD TÜFE verisini gördük. Manşet enflasyon, yıllık yüzde 5.1 ve aylık yüzde 0.1’lik gerçekleşme ile beklentilerden daha fazla gerileme gösterdi. Geçen hafta ABD’den ÜFE verisini de aldık. Özellikle manşet ÜFE’nin yüzde 4.9’dan yüzde 2.7’ye büyük bir geri çekilme göstermesi dikkat çekici. Öte yandan Mart ayı Fed tutanakları önemliydi. Burada Fed üyelerinin bankacılık krizinden endişeli oldukları çok net anlaşıldı. Hatta bazı üyeler bankacılık krizi sonrasında ‘Mart ayında faiz artışı yapılmasın’, bazıları da ‘daha esnek para politikası duruşuna geçilsin’ önerisinde bulunmuş. Hatta Fed üyelerinin, bankacılık krizinin de etkisiyle bu yılın sonlarına doğru ‘ılımlı bir resesyon’ öngörmeleri de gözden kaçmamalı. Sonuç olarak TÜFE, ÜFE ve tutanaklar, piyasada ‘Daha agresif Fed fiyatlamasına gerek kalmadığı’ yönünde ilk beklentileri kuvvetlendirdi.”
ABD tarafından gelen bazı verilerin ise kafa karıştırmaya devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “Çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5.5’ten yüzde 5.6’ya yükselmesi, son gelen perakende satışlar verisinin beklentileri aşması, güçlü istihdam piyasası, güçlü gelen şirket bilançoları ve son dönemde yükselen petrol fiyatlarının gecikmeli yansıması; ‘enflasyondaki diri duruşun süreceği’ ve ‘ekonominin gücünü koruduğu’ yönünde sinyaller üretiyor. Gelinen noktada piyasada; FED’in mayısta 0.25 baz puanlık artış yaparak politika faizinde 5,25 zirvesini görmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında da 0.50 baz puanlık indirimle faizlerin 4,75’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak özellikle güçlü bilançolar ve geçen hafta Michigan Üniversitesi’nin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 3.6’dan yüzde 4.6’ya yükseltmesi sebebiyle; FED’in ‘hızlı bir gevşemeye gitmeyeceği’ ve ‘agresif para politikasının devam edeceği’ yönünde beklentilerin de destek bulacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Altın fiyatları ne olacak?

Doç. Dr. Eryılmaz, bütün bu denklemde altın fiyatlarında zaman zaman kâr satışları yaşansa da temkinli-iyimser olunabileceğini ifade etti:

“Ons altın tarafında kısa vadede (veriler de destekledikçe) 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında da 1230-1215 TL altına iniyor muyuz, buraya dikkat edilmeli. Bu seviyelerin altına inilmedikçe, altın fiyatlarında yukarı yönün devamı beklenebilir. Ancak Fed faizlerinin uzunca bir süre yüksek seviyelerde kalacağı beklentisi, altın fiyatlarında bundan sonraki yükselişleri de daha sınırlı tutabilir. ‘Agresif Fed’ senaryosunu destekleyecek verilerin ağırlık kazanması halinde ise, ons altında 1800 dolara varabilecek realizasyonlar da ihtimal dahiline girebilir.”

Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
EKONOMİ
Gram altından yeni rekor
14 Nisan, 09:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала