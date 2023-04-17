https://sputniknews.com.tr/20230417/altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1069798149.html

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Eryılmaz, “Ons altın tarafında kısa vadede 1960-1980 dolar bandının korunması önemli. Gram altında... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T15:22+0300

2023-04-17T15:22+0300

2023-04-17T15:23+0300

altın

ekonomi

gram altın

abd

enflasyon

abd merkez bankası (fed)

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Altın fiyatları yeni haftaya hafif alıcılı bir açılış yaptı. Ons altın 2 bin dolar üzerinde tutunma eğilimini sürdürürken, gram altında da 1250 TL üzerinde hareketlilik yaşanıyor. ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “Fed’in son tutanaklarında üyelerin, ılımlı da olsa bir resesyon riskini konuşmaya başladığını gördük. Aynı zamanda Fed politika faizi beklentilerinde de zirve noktalara yaklaşıldığı görülüyor. Ancak ABD’de kuvvetli istihdam piyasası ve güçlü gelen bilançolar ‘daha agresif Fed’ öngörülerini de canlı tutabilir. Bu sebeplerle altın fiyatlarının bundan sonraki seyri için ‘temkinli iyimser’ olmakta fayda var” dedi.ABD’de TÜFE ve ÜFE geriliyorDoç. Dr. Filiz Eryılmaz; altın fiyatları ile ilgili değerlendirmede bulunurken, ABD verilerine dikkat çekti:ABD tarafından gelen bazı verilerin ise kafa karıştırmaya devam ettiğini aktaran Doç. Dr. Eryılmaz, “Çekirdek TÜFE’nin yıllık bazda yüzde 5.5’ten yüzde 5.6’ya yükselmesi, son gelen perakende satışlar verisinin beklentileri aşması, güçlü istihdam piyasası, güçlü gelen şirket bilançoları ve son dönemde yükselen petrol fiyatlarının gecikmeli yansıması; ‘enflasyondaki diri duruşun süreceği’ ve ‘ekonominin gücünü koruduğu’ yönünde sinyaller üretiyor. Gelinen noktada piyasada; FED’in mayısta 0.25 baz puanlık artış yaparak politika faizinde 5,25 zirvesini görmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında da 0.50 baz puanlık indirimle faizlerin 4,75’e gerilemesi öngörülüyor. Ancak özellikle güçlü bilançolar ve geçen hafta Michigan Üniversitesi’nin yıllık enflasyon beklentisini yüzde 3.6’dan yüzde 4.6’ya yükseltmesi sebebiyle; FED’in ‘hızlı bir gevşemeye gitmeyeceği’ ve ‘agresif para politikasının devam edeceği’ yönünde beklentilerin de destek bulacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.Altın fiyatları ne olacak?Doç. Dr. Eryılmaz, bütün bu denklemde altın fiyatlarında zaman zaman kâr satışları yaşansa da temkinli-iyimser olunabileceğini ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230414/gram-altindan-yeni-rekor-1069660587.html

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altın, gram altın, abd, enflasyon, abd merkez bankası (fed)