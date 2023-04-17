https://sputniknews.com.tr/20230417/ahmet-hakan-togga-sehir-hastanelerine-muhalefet-yapmak-stratejik-enayilikten-baska-bir-sey-degil-1069776438.html
Ahmet Hakan: TOGG'a, şehir hastanelerine muhalefet yapmak stratejik enayilikten başka bir şey değil
Ahmet Hakan: TOGG'a, şehir hastanelerine muhalefet yapmak stratejik enayilikten başka bir şey değil
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında "TOGG otomobiline, Kızılelma’ya, Şehir hastanelerine muhalefet yapmak, stratejik... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T09:33+0300
2023-04-17T09:33+0300
2023-04-17T09:33+0300
politika
ahmet hakan
togg
tcg anadolu gemisi
kızılelma
şehir hastanesi
muhalefet
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Ahmet Hakan, bugünkü "Fetullah’ın fareleri yine hücuma geçti" başlıklı yazısında gündeme ilişkin çeşitli başlıklara değindi.Muhalefeti eleştiren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-gemisi-ziyarete-acilmak-uzere-sarayburnu-limanina-demirledi-1069769860.html
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ahmet hakan, togg, tcg anadolu gemisi, kızılelma, şehir hastanesi, muhalefet
ahmet hakan, togg, tcg anadolu gemisi, kızılelma, şehir hastanesi, muhalefet
Ahmet Hakan: TOGG'a, şehir hastanelerine muhalefet yapmak stratejik enayilikten başka bir şey değil
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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında "TOGG otomobiline, Kızılelma’ya, Şehir hastanelerine muhalefet yapmak, stratejik enayilikten başka bir şey değildir" dedi.
Ahmet Hakan, bugünkü "Fetullah’ın fareleri yine hücuma geçti" başlıklı yazısında
gündeme ilişkin çeşitli başlıklara değindi.
Muhalefeti eleştiren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:
"Muhalefet olarak işlenecek onca tez varken TOGG otomobiline, TCG Anadolu gemisine, İHA/SİHA olayına, Kızılelma’ya, şehir hastanelerine, köprü ve havalimanlarına muhalefet yapmak, stratejik enayilikten başka bir şey değildir."