https://sputniknews.com.tr/20230417/ahmet-hakan-togga-sehir-hastanelerine-muhalefet-yapmak-stratejik-enayilikten-baska-bir-sey-degil-1069776438.html

Ahmet Hakan: TOGG'a, şehir hastanelerine muhalefet yapmak stratejik enayilikten başka bir şey değil

Ahmet Hakan: TOGG'a, şehir hastanelerine muhalefet yapmak stratejik enayilikten başka bir şey değil

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında "TOGG otomobiline, Kızılelma’ya, Şehir hastanelerine muhalefet yapmak, stratejik... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T09:33+0300

2023-04-17T09:33+0300

2023-04-17T09:33+0300

politika

ahmet hakan

togg

tcg anadolu gemisi

kızılelma

şehir hastanesi

muhalefet

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Ahmet Hakan, bugünkü "Fetullah’ın fareleri yine hücuma geçti" başlıklı yazısında gündeme ilişkin çeşitli başlıklara değindi.Muhalefeti eleştiren Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230417/tcg-anadolu-gemisi-ziyarete-acilmak-uzere-sarayburnu-limanina-demirledi-1069769860.html

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ahmet hakan, togg, tcg anadolu gemisi, kızılelma, şehir hastanesi, muhalefet