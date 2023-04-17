https://sputniknews.com.tr/20230417/afad-vanin-caldiran-ilcesinde-4-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1069774240.html
AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T07:33+0300
2023-04-17T07:33+0300
2023-04-17T07:33+0300
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), türkiye, van, çaldıran
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), türkiye, van, çaldıran
AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD, Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.