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AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD, Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
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AFAD: Van'ın Çaldıran ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

07:33 17.04.2023
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AFAD, Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 07.07'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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