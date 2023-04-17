https://sputniknews.com.tr/20230417/abdde-genclerin-dogum-gunu-partisinde-silahli-saldiri-4-olu-28-yarali-1069783868.html

ABD'de gençlerin doğum günü partisinde silahlı saldırı: 4 ölü, 28 yaralı

ABD'de gençlerin doğum günü partisinde silahlı saldırı: 4 ölü, 28 yaralı

ABD'deki silahlı saldırılar bu kez bir doğum günü partisini hedef aldı. Alabama'daki olayda partiye katılan 4 kişi hayatını kaybederken 28 kişi de yaralandı. 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T11:51+0300

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Olay, ABD'nin Alabama eyaletindeki Dadeville kasabasında cumartesi gecesi gerçekleşti. Bir dans stüdyosunda düzenlenen doğum günü partisinde kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi partiye katılan gençlere ateş açmaya başladı. Konuya dair açıklama yapan emniyet yetkilileri saldırı sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9'u ağır olmak üzere 28 kişinin yaralandığını bildirdi.Yerel medyaya yansıyan haberlerde, kurbanların çoğunluğunun 20 yaşından küçük olduğu belirtildi.Saldırganın kimliğine dair bir açıklama yapılmazken, yetkililer olaya ilişkin herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı. Alabama Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı'ndan Çavuş Jeremy Burkett, emniyet yetkilileriyle bilgi paylaşmaları konusunda görgü tanıklarına çağrıda bulundu.Kurbanların kimlikleri de henüz bilinmiyor. Ancak doğum günü partisinde 16. yaş gününü kutlayan kız çocuğunun lise öğrencisi olan ağabeyi Philstavious “Phil” Dowdell'in hayatını kaybedenler arasında olduğu öğrenildi. Dowdell'in önümüzdeki yıl üniversiteye gitmeye hazırlandığı belirtildi.

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