https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-ukraynaya-yapilan-yardimin-kullanimini-denetlemek-icin-20-milyon-dolar-harcayacak-1069817517.html
ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımın kullanımını denetlemek için 20 milyon dolar harcayacak
ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımın kullanımını denetlemek için 20 milyon dolar harcayacak
ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ülke idaresinin, Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolü güçlendirmek için 20 milyon dolar... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:20+0300
2023-04-17T23:20+0300
2023-04-17T23:20+0300
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USAID’den yapılan açıklamada, “ABD hükümeti, Ukrayna’ya tahsis edilen doğrudan bütçe desteğinin şeffaflığını ve gözetimini artırmak için ek 20 milyon dolar ayırıyor” ifadelerine yer verildi.Bu fonun Ukrayna hükümetinin ABD’den alınan yardımı kullanırken olan sorumluluğunu güçlendireceği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230417/new-york-times-nato-sinirlarinda-olasi-catismalara-hazirlaniyor-1069813572.html
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ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımın kullanımını denetlemek için 20 milyon dolar harcayacak
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ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ülke idaresinin, Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolü güçlendirmek için 20 milyon dolar harcayacağını duyurdu.
USAID’den yapılan açıklamada, “ABD hükümeti, Ukrayna’ya tahsis edilen doğrudan bütçe desteğinin şeffaflığını ve gözetimini artırmak için ek 20 milyon dolar ayırıyor” ifadelerine yer verildi.
Bu fonun Ukrayna hükümetinin ABD’den alınan yardımı kullanırken olan sorumluluğunu güçlendireceği kaydedildi.