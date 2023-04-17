https://sputniknews.com.tr/20230417/abd-ukraynaya-yapilan-yardimin-kullanimini-denetlemek-icin-20-milyon-dolar-harcayacak-1069817517.html

ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımın kullanımını denetlemek için 20 milyon dolar harcayacak

ABD, Ukrayna’ya yapılan yardımın kullanımını denetlemek için 20 milyon dolar harcayacak

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), ülke idaresinin, Ukrayna’ya tahsis edilen fonların kullanımı üzerindeki kontrolü güçlendirmek için 20 milyon dolar... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T23:20+0300

2023-04-17T23:20+0300

2023-04-17T23:20+0300

ukrayna krizi

abd

usaid

ukrayna

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USAID’den yapılan açıklamada, “ABD hükümeti, Ukrayna’ya tahsis edilen doğrudan bütçe desteğinin şeffaflığını ve gözetimini artırmak için ek 20 milyon dolar ayırıyor” ifadelerine yer verildi.Bu fonun Ukrayna hükümetinin ABD’den alınan yardımı kullanırken olan sorumluluğunu güçlendireceği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230417/new-york-times-nato-sinirlarinda-olasi-catismalara-hazirlaniyor-1069813572.html

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