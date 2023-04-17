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https://sputniknews.com.tr/20230417/69-sait-faik-hikye-armaganinda-kisa-liste-aciklandi-1069818073.html
69. Sait Faik Hikâye Armağanı'nda kısa liste açıklandı
69. Sait Faik Hikâye Armağanı'nda kısa liste açıklandı
Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 10 kitaptan oluşan kısa listesi açıkladı. Armağanın sahibi, Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T23:34+0300
2023-04-17T23:43+0300
sait faik
hikaye
liste
darüşşafaka
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Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına, 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 69’uncusunun sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:🔸 ‘Anatomi Dersi’, Ayşegül Devecioğlu (Metis Yayınları)🔸 ‘Bavula Sığmayan’, Nermin Yıldırım (Hep Kitap)🔸 ‘Debbağ’, Birgül Yansın Aslanoğlu (Hece Öykü)🔸 ‘Gençlik Güzel Şey’, Ekin Kadir Selçuk (İletişim Yayınları)🔸 ‘Hiçkuşu’, Melike Koçak (Can Yayınları)🔸 ‘Kışın Herkes Dürüsttür’, Murat Çelik (Everest Yayınları)🔸‘Korkma, Güzel Rüyalar da Var’, Mehmet Can Şaşmaz (Yapı Kredi Yayınları)🔸 ‘Miyop’, Doğan Yarıcı (Yapı Kredi Yayınları)🔸‘Mutedil Dalgalı’, Ömür İklim Demir (Yapı Kredi Yayınları)🔸 ‘Ölümlünün Yaşam Fragmanları’, Asil Çam (Ketebe Yayınları)Sait Faik hikâye armağanı hakkında1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor.2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu.
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sait faik, hikaye, liste, darüşşafaka
sait faik, hikaye, liste, darüşşafaka

69. Sait Faik Hikâye Armağanı'nda kısa liste açıklandı

23:34 17.04.2023 (güncellendi: 23:43 17.04.2023)
© AASait Faik
Sait Faik - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
© AA
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Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 10 kitaptan oluşan kısa listesi açıkladı. Armağanın sahibi, Sait Faik’in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs’ta açıklanacak.
Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.
Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka’ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık’ın anısına, 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 69’uncusunun sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.
2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu.

Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:
🔸 ‘Anatomi Dersi’, Ayşegül Devecioğlu (Metis Yayınları)
🔸 ‘Bavula Sığmayan’, Nermin Yıldırım (Hep Kitap)
🔸 ‘Debbağ’, Birgül Yansın Aslanoğlu (Hece Öykü)
🔸 ‘Gençlik Güzel Şey’, Ekin Kadir Selçuk (İletişim Yayınları)
🔸 ‘Hiçkuşu’, Melike Koçak (Can Yayınları)
🔸 ‘Kışın Herkes Dürüsttür’, Murat Çelik (Everest Yayınları)
🔸‘Korkma, Güzel Rüyalar da Var’, Mehmet Can Şaşmaz (Yapı Kredi Yayınları)
🔸 ‘Miyop’, Doğan Yarıcı (Yapı Kredi Yayınları)
🔸‘Mutedil Dalgalı’, Ömür İklim Demir (Yapı Kredi Yayınları)
🔸 ‘Ölümlünün Yaşam Fragmanları’, Asil Çam (Ketebe Yayınları)

Sait Faik hikâye armağanı hakkında

1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor. Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek ‘Sait Faik Hikâye Armağanı’nı veriyor. Her yıl yazarın ölüm yıl dönümünde verilen Armağan, 2012'den bu yana Darüşşafaka Cemiyeti ile Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ile iş birliğiyle düzenleniyor.
2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu.
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