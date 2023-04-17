https://sputniknews.com.tr/20230417/6-cocuk-oksuruk-surubundan-oldu-1069778699.html
Kamerun'da 6 çocuk öksürük şurubundan öldü
Kamerun'da 6 çocuk öksürük şurubundan öldü
Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde kullanımı yasaklanan 'Naturcold' adlı öksürük şurubu yüzünden 6 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T11:08+0300
2023-04-17T11:08+0300
2023-04-17T11:12+0300
dünya
kamerun
ölüm
çocuk ölümü
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Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu kullanan 6 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay Güney-Batı bölgesinde 3 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti.Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.
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kamerun, ölüm, çocuk ölümü
kamerun, ölüm, çocuk ölümü
Kamerun'da 6 çocuk öksürük şurubundan öldü
11:08 17.04.2023 (güncellendi: 11:12 17.04.2023) Abone ol
Kamerun’un Kuzey-Batı bölgesinde kullanımı yasaklanan 'Naturcold' adlı öksürük şurubu yüzünden 6 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.
Kuzey-Batı Bölgesi Halk Sağlığı Bakanlığı Temsilcisi Kingsley Che Soh, yaptığı açıklamada, yasaklı öksürük şurubunu kullanan 6 çocuğun hayatını kaybettiğini doğruladı.
Şurubun böbreklere ciddi zararlar verdiğini belirten Soh, geçen ay Güney-Batı bölgesinde 3 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından ilacın kullanımının yasaklandığını ifade etti.
Soh, şurubu bulunduranlara ilacı derhal imha etmeleri çağrısı yaptı.