https://sputniknews.com.tr/20230416/washington-post-batili-sirketlerin-sadece-cok-kucuk-bir-kismi-rusya-pazarindan-cekildi---1069747148.html

Washington Post: Batılı şirketlerin sadece çok küçük bir kısmı Rusya pazarından çekildi

Washington Post: Batılı şirketlerin sadece çok küçük bir kısmı Rusya pazarından çekildi

Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekata başlamasının ardından Rus pazarından çekilme sözü veren yüzlerce Batılı şirketin Batılı şirketlerin sadece... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T14:21+0300

2023-04-16T14:21+0300

2023-04-16T14:28+0300

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Washington Post (WP) gazetesi, bazı araştırma kuruluşlarına dayandırdığı haberinde Batılı şirketlerin çok büyük bölümünün Rusya'dan çekilme sözünü yerine getirmediğine dikkat çekti. WP'nin haberine göre Rusya'da faaliyet yürüten 3 binden fazla yabancı şirketin durumunu izleyen Kiev Ekonomi Okulu, bunların 468'inin çekilme kararı aldığını duyurduğunu ancak sadece 211'inin (yüzde 7) Rusya'dan çıktığını belirledi. İsviçre'deki Saint Gallen Üniversitesi'nin verilerine göre AB ve G7 ülkelerinin yüzde 9'undan azı Rusya pazarından çıkarken Yale School of Management, incelediği 1600 yabancı şirketin 1022'sinin tasfiye edildiğini veya faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi. Rusya'da kalan Batılı şirketlerin büyük ölçüde yerel işletmelere bağımlı olduğunu yazan WP, Rusya'dan çekilme sonucu oluşan zararın 'firmaların markalarına gelebilecek olası zarardan muhtemelen daha ağır bastığını' kaydetti. BMW, Mercedes, Appleve lüks sınıfındaki diğer Batılı markaların Rusya'da hala daha geniş biçimde erişilebilir olduğunun altını çizen WP , ülkede Coca-Cola satışlarının farklı bir marka altında devam ettiğini, PepsiCo ve Unilever'in ülkede patates cipsi ve dondurma da dahil yalnızca temel malları satma sözü verdiğini aktardı. WP, Batılı şirketlerin sergilediği bu tutumun Rusların Ukrayna'daki harekattan önce sahip oldukları konforu ve yaşam kalitesini korumalarına imkan sunduğunun altını çizdi.

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washington post, rusya, pazar, ukrayna, ab, g7