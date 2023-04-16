https://sputniknews.com.tr/20230416/ukrayna-savunma-bakani-zayiatimiz-turkiye-depremindeki-can-kaybindan-daha-az---1069753560.html

Ukrayna Savunma Bakanı: Zayiatımız, Türkiye depremindeki can kaybından daha az

Ukrayna Savunma Bakanı: Zayiatımız, Türkiye depremindeki can kaybından daha az

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'yla yaşanan çatışmalarda Ukrayna ordusunun verdiği can kaybı hakkında tepki çekecek bir açıklama yaptı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T16:49+0300

2023-04-16T16:49+0300

2023-04-16T16:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

ukrayna

aleksey reznikov

deprem

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İspanyol La Razon gazetesine demeç veren Reznikov, Rusya'yla çatışmalarda yaşanan zayiata dair bir soru üzerine, net sayıyı söylemek yerine Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısıyla bir karşılaştırma yapmayı tercih etti. Reznikov, "Elbette kayıplarımız var, zira savaş halindeyiz. Fakat Ruslardan çok daha az. Size sayısını söyleyemem ancak toplam sayının Türkiye'deki deprem sonucu ölenlerin sayısından daha az olduğunu teyit edebilirim" ifadelerini kullandı. Ukrayna hükümeti, çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin sayısını açıklamıyor. Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadim Pristayko, bu bilgiyi çatışma sona erdikten sonra paylaşacaklarını ve 'feci bir rakam' ortaya çıkacağını söylemişti.

ukrayna

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