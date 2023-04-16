https://sputniknews.com.tr/20230416/turkiye-disislerinden-sudandaki-turk-vatandaslarina-kapali-alanlarda-kalmaya-devam-edin-cagrisi-1069762369.html

Türkiye Dışişleri'nden Sudan'daki Türk vatandaşlarına çağrı: Kapalı alanlarda kalmaya devam edin

Türkiye Dışişleri'nden Sudan'daki Türk vatandaşlarına çağrı: Kapalı alanlarda kalmaya devam edin

Dışişleri Bakanlığı, durumun yakından takip edildiği Sudan'da yaşayan Türk vatandaşlarına kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri, acil durumlarda Türkiye'nin... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T21:08+0300

2023-04-16T21:08+0300

2023-04-16T21:10+0300

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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Sudan'daki durumun yakından takip edildiği belirtildi.Sudan'daki hava sahasının halihazırda kapalı olduğu anımsatan açıklamada, "Ülke genelindeki güvenlik durumu da seyahat için bu aşamada uygun değildir. Vatandaşlarımızın kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşlarının acil durumlar için '+249 90 094 27 38' numaralı telefonla Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği ve '+90 312 292 29 29' numaralı telefonla Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'ni arayabilecekleri kaydedildi.Sudan'daki krizSudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Ordu ile HDK arasında, HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230416/sudan-ordusu-ile-hdk-arasinda-iktidar-savasi-catismalarda-onlarca-sivil-ve-ust-duzey-askerler-oldu-1069744370.html

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