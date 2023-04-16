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ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
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https://sputniknews.com.tr/20230416/tunus-2011deki-gibi-muz-fiyatindan-sikayet-ettigi-icin-terorle-suclanan-futbolcu-kendini-yakti--1069754901.html
Tunus 2011'deki gibi: Muz fiyatından şikayet ettiği için 'terörle' suçlanan futbolcu kendini yaktı
Tunus 2011'deki gibi: Muz fiyatından şikayet ettiği için 'terörle' suçlanan futbolcu kendini yaktı
Tunus'ta tanınmış futbolcu Nizar Issaoui'nin muz fiyatı yüzünden girdiği tartışmayla ilgili 'teröristlikle' suçlanmasını protesto için kendini yakarak can... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T17:39+0300
2023-04-16T18:17+0300
dünya
afrika
kuzey afrika
tunus
arap
isyan
ayaklanma
kendini yakma eylemi
protesto
polis
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Cumhurbaşkanı Kays Said’in meclisi feshedip anayasa değişikliğiyle çok geniş yetkileri elinde toplaması, ardından rekor düzeyde düşük katılımlı seçimlerle oluşturulan yeni meclisi muhalefetin tanımaması nedeniyle siyasi krize sahne olan Tunus'ta Arap İsyanları dönemini tetikleyen eylemi çağrıştıran bir olay yaşandı. Buazizi'nin kendisini yakmasından 12 yıl sonraGenç seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin belediye görevlisinin kötü muamelesini protesto için kendini yakması sonucu Ocak 2011'de ölmesinin, 23 yıllık Zeynel Abidin bin Ali iktidarına son veren ayaklanmayı ateşlemesini çağrıştıran olay, Kayravan şehrinin Haffuz kasabasında gerçekleşti.Tanınmış bir profesyonel futbolcunun 'polis devletini protesto' diye tanımladığı bir eylemle kendini yaktıktan sonra hayatını kaybetmesi, polisle çatışmaların yaşandığı protestolara yol açtı. The Guardian'ın haberine göre alt liglerden üst liglere kadar çeşitli kulüplerde oynadığı bir kariyerin ardından serbest konumda olan 35 yaşındaki Nizar Issaoui'nin ölümüyle ilgili kardeşi Ryad açıklamalar yaptı. Buna göre muz fiyatlarının pahalılığından şikayet etmesi üzerine 'terörizm' suçlamasıyla karşılaşmasını protesto için kendini yakan futbolcu, üçüncü derece yanıklar nedeniyle Kayravan'daki hastaneden başkent Tunus'taki yanık hastanesine götürüldü. Ancak doktorların çabasının kurtarmaya yetmediği Issaoui, perşembe günü öldü ve ertesi gün toprağa verildi.Issaoui'nin ölüm haberi perşembe akşamı Haffuz sokaklarında protestolara yol açtı. Genç göstericilerin taş atmasına, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.'Senin için kendimizi feda edeceğiz Nizar'Cuma günkü cenazeden önce Issaoui'nin evinin önünde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız ve ruhumuzla senin için kendimizi feda edeceğiz Nizar" diye bağırdı. Cenaze töreninde de benzer çatışmalar çıktı.'Polis devleti bilsin ki'Issaoui, eyleme geçmeden kısa süre önce yaptığı Facebook paylaşımında kendisini 'ateşle ölüme' mahkum ettiğini belirterek “Artık enerjim kalmadı. Polis devleti bilsin ki, ceza bugün infaz edilecek" diye yazmıştı.Tunus medyasına göre, Issaoui, hükümetin belirlediği fiyatın iki katı olan kilogramı 10 dinardan (3.30 dolar) daha ucuza muz alamadığından şikayet edince polis memurlarının kendisini 'terörizmle' suçlamasının ardından kendini yakmaya karar verdi. 'Pahalı muz satan biriyle tartıştığım için terörizmle suçlanıyorum'Sosyal medyada dolaşan video özçekimde Issaoui'nin şöyle bağırdığı duyuluyor:"10 dinara muz satan biriyle tartıştığım için karakolda terörizmle suçlanıyorum. Muzla ilgili bir şikayet için terörizm suçlaması."Tunus'un üst düzey futbol takımı US Monastir'in eski oyuncusu, dört çocuk babasıydı.Kronik işsizlik sorununun üzerine enflasyonun dizginlenemediği Tunus'ta başkent ve diğer büyük kentlerde sendikaların düzenlediği protesto gösterilerinde "Özgürlük, özgürlük, polis devleti kahrolsun" sloganları atılarak 'Yoksullaşmanın artık durdurulması' talebi dile getiriliyor.
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afrika, kuzey afrika, tunus, arap, isyan, ayaklanma, kendini yakma eylemi, protesto, polis, çatışma, devlet, kays said, futbolcu
afrika, kuzey afrika, tunus, arap, isyan, ayaklanma, kendini yakma eylemi, protesto, polis, çatışma, devlet, kays said, futbolcu

Tunus 2011'deki gibi: Muz fiyatından şikayet ettiği için 'terörle' suçlanan futbolcu kendini yaktı

17:39 16.04.2023 (güncellendi: 18:17 16.04.2023)
© AFP 2023 / KABIL BOUSENATunus'ta muz fiyatlarının pahalılığından şikayet etmesi üzerine 'terörizm' suçlamasıyla karşılaşmasını protesto için kendini yakan futbolcu Nizar Issaoui'nin cenazesi
Tunus'ta muz fiyatlarının pahalılığından şikayet etmesi üzerine 'terörizm' suçlamasıyla karşılaşmasını protesto için kendini yakan futbolcu Nizar Issaoui'nin cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© AFP 2023 / KABIL BOUSENA
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Tunus'ta tanınmış futbolcu Nizar Issaoui'nin muz fiyatı yüzünden girdiği tartışmayla ilgili 'teröristlikle' suçlanmasını protesto için kendini yakarak can vermesi, akla Ocak 2011'de Arap İsyanları dönemini tetikleyen olayı getirdi. Futbolcunun memleketinde düzenlenen protestolarda polisle çatışmalar çıktı.
Cumhurbaşkanı Kays Said’in meclisi feshedip anayasa değişikliğiyle çok geniş yetkileri elinde toplaması, ardından rekor düzeyde düşük katılımlı seçimlerle oluşturulan yeni meclisi muhalefetin tanımaması nedeniyle siyasi krize sahne olan Tunus'ta Arap İsyanları dönemini tetikleyen eylemi çağrıştıran bir olay yaşandı.

Buazizi'nin kendisini yakmasından 12 yıl sonra

Genç seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin belediye görevlisinin kötü muamelesini protesto için kendini yakması sonucu Ocak 2011'de ölmesinin, 23 yıllık Zeynel Abidin bin Ali iktidarına son veren ayaklanmayı ateşlemesini çağrıştıran olay, Kayravan şehrinin Haffuz kasabasında gerçekleşti.
Tanınmış bir profesyonel futbolcunun 'polis devletini protesto' diye tanımladığı bir eylemle kendini yaktıktan sonra hayatını kaybetmesi, polisle çatışmaların yaşandığı protestolara yol açtı.
The Guardian'ın haberine göre alt liglerden üst liglere kadar çeşitli kulüplerde oynadığı bir kariyerin ardından serbest konumda olan 35 yaşındaki Nizar Issaoui'nin ölümüyle ilgili kardeşi Ryad açıklamalar yaptı.
Buna göre muz fiyatlarının pahalılığından şikayet etmesi üzerine 'terörizm' suçlamasıyla karşılaşmasını protesto için kendini yakan futbolcu, üçüncü derece yanıklar nedeniyle Kayravan'daki hastaneden başkent Tunus'taki yanık hastanesine götürüldü. Ancak doktorların çabasının kurtarmaya yetmediği Issaoui, perşembe günü öldü ve ertesi gün toprağa verildi.
Issaoui'nin ölüm haberi perşembe akşamı Haffuz sokaklarında protestolara yol açtı. Genç göstericilerin taş atmasına, polis göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

'Senin için kendimizi feda edeceğiz Nizar'

Cuma günkü cenazeden önce Issaoui'nin evinin önünde toplanan yüzlerce kişi "Kanımız ve ruhumuzla senin için kendimizi feda edeceğiz Nizar" diye bağırdı. Cenaze töreninde de benzer çatışmalar çıktı.

'Polis devleti bilsin ki'

Issaoui, eyleme geçmeden kısa süre önce yaptığı Facebook paylaşımında kendisini 'ateşle ölüme' mahkum ettiğini belirterek “Artık enerjim kalmadı. Polis devleti bilsin ki, ceza bugün infaz edilecek" diye yazmıştı.
Tunus medyasına göre, Issaoui, hükümetin belirlediği fiyatın iki katı olan kilogramı 10 dinardan (3.30 dolar) daha ucuza muz alamadığından şikayet edince polis memurlarının kendisini 'terörizmle' suçlamasının ardından kendini yakmaya karar verdi.
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'Pahalı muz satan biriyle tartıştığım için terörizmle suçlanıyorum'

Sosyal medyada dolaşan video özçekimde Issaoui'nin şöyle bağırdığı duyuluyor:
"10 dinara muz satan biriyle tartıştığım için karakolda terörizmle suçlanıyorum. Muzla ilgili bir şikayet için terörizm suçlaması."
Tunus'un üst düzey futbol takımı US Monastir'in eski oyuncusu, dört çocuk babasıydı.
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Kronik işsizlik sorununun üzerine enflasyonun dizginlenemediği Tunus'ta başkent ve diğer büyük kentlerde sendikaların düzenlediği protesto gösterilerinde "Özgürlük, özgürlük, polis devleti kahrolsun" sloganları atılarak 'Yoksullaşmanın artık durdurulması' talebi dile getiriliyor.
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