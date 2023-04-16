https://sputniknews.com.tr/20230416/tcg-anadolu-marmara-denizinde-1069749966.html

TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde

TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T15:44+0300

2023-04-16T15:44+0300

2023-04-16T15:44+0300

savunma

tcg anadolu gemisi

marmara denizi

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verdi.

marmara denizi

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Sputnik Türkiye

tcg anadolu gemisi, marmara denizi, milli savunma bakanlığı (msb)