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09:00
2 dk
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TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
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TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde
TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verdi.
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tcg anadolu gemisi, marmara denizi, milli savunma bakanlığı (msb)
tcg anadolu gemisi, marmara denizi, milli savunma bakanlığı (msb)

TCG Anadolu, Marmara Denizi'nde

15:44 16.04.2023
© İHATCG Anadolu
TCG Anadolu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© İHA
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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretilen TCG Anadolu, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizi'nde eğitimler icra etti.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimiz, 2 adet F-16 uçağının iştiraki ile Marmara Denizinde eğitimler icra etti" ifadelerine yer verdi.
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