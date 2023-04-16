https://sputniknews.com.tr/20230416/sudan-disisleri-bakanligi-milis-guc-hdk-hartum-uluslararasi-havalimanina-saldirdi-1069731670.html

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Milis güç HDK, Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı: Milis güç HDK, Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırdı

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Hartum Uluslararası Havalimanı'na saldırarak, Suudi Arabistan Havayollarına ait... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T00:57+0300

2023-04-16T00:57+0300

2023-04-16T01:03+0300

dünya

afrika

fransa

fransa dışişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0f/1069709702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5569769e61e32aa7f6190f119c34138a.jpg

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor.Sudan ordusu, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımladığı ve bu sabahtan beri çatıştığı paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetlerini (HDK) tasfiye etme ve parçalamadan önce müzakere veya diyaloğa oturmayacaklarını duyurdu.Sudan ordusu: 'Milis güç HDK'yi tasfiye etmeden diyaloğa oturmayacağız'Ordudan yapılan açıklamada, "(HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'yu kastederek) Hımidti'nin isyancı milislerinin tasfiye edilmesi ve dağıtılmasından önce herhangi bir müzakere veya diyalog olmayacak" ifadeleri kullanıldı.Halkı, HDK ile çatışmaya girmemeye çağıran ordu açıklamasında, "Güvenliğinizi koruyun ve Hımidti'nin isyancı milisleriyle çatışmayın. Silahlı Kuvvetler, bu meseleyi hızlı bir şekilde çözmeye muktedirdir, ancak operasyonlardan zarar görmemeniz için çalışıyoruz" denildi.'Sudanlıların, silahlarını birbirine doğrultmasını istemiyorduk'Ordu Sözcüsü Nebil Abdullah ise, "Silahlı Kuvvetler, Sudan'a güvenlik ve istikrarı çok yakında geri getirmek için kararlılıkla çalışıyor. Durumun bu derece kötüye gitmesini, Sudanlıların bu talihsiz şekilde silahlarını birbirine doğrultmasını istemiyorduk" dedi. Sudanlı milis güç HDK: Mısırlı askerleri güvenlik normale dönünce teslim edeceğizSudan ordusu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunan Mısırlı askerleri, güvenlik koşulları normale döndüğünde ülkelerine teslim etmeye hazır olduklarını bildirdi.HDK'den yapılan açıklamada, Mısırlı askerlerin güvende olduğu belirtilerek "Mısırlı askerleri, güvenlik normale dönünce teslim edeceğiz" ifadesi kullanıldı.Mısır ordusundan yapılan açıklamada, Mısır askerlerinin Sudan ordusuyla yapılması planlanan askeri tatbikatlar kapsamında ülkede bulunduğu ve askerlerin güvenliğinin sağlanması için ilgili makamlarla koordinasyon içinde olunduğu kaydedilmişti.Açıklamada ayrıca Sudan’da bulunan Mısır kuvvetlerinin güvenliğinin temini çağrısı yapılmıştı.Sudan'daki çatışmalarda 25 kişi öldüSudan Merkezi Doktorlar Komitesinden yapılan açıklamaya göre, başkent Hartum ve çeşitli kentlerde ordu ile HDK milisleri arasındaki çatışmalarda 25 kişi hayatını kaybetti, 183 kişi yaralandı.BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da çatışan tarafları diyaloğa çağırdı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğa dönülmesi çağrısı yaptı.BM Genel Sekreterliği Sözcülüğünün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Guterres'in, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile çatışmaların nasıl yatıştırılabileceğini görüştüğü bildirildi.Guterres'in ayrıca Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile de görüşerek, taraflara şiddete acilen son verilmesi ve diyaloğa geri dönülmesi çağrısında bulunduğu aktarıldı.Açıklamada, Genel Sekreter'in, güvenliği yeniden tesis etmek ve devam eden siyasi süreci sonuçlandırmak için süregelen çabalarla yakın koordinasyon içinde yardımcı olma teklifinde bulunduğu belirtildi.Fransa, Sudan'daki çatışmalardan endişe duyduğunu açıkladıÖte yandan, Fransa, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden şiddetli çatışmalardan endişe duyduğunu açıkladı.Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fransa'nın Sudan'da devam eden şiddetli çatışmalar karşısında endişe duyduğu belirtildi.Açıklamada, Fransa'nın Sudan ordusu ve HDK komutanlarını çatışmalara son vermeye ve her türlü tırmanışı önlemeye çağırdığı ifade edildi.Arap ülkeleri, Sudan'daki çatışmalarla ilgili sükunet çağrısı yaptıDiğer yandan, Suudi Arabistan, Irak, Tunus, Umman ve Kuveyt, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar nedeniyle endişelerini belirterek, sükunet çağrısında bulundu.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, sağduyu ve itidal ile hareket ederek çerçeve anlaşması dahil olmak üzere bir mutabakatın sağlanacağı diyalog yoluyla hareket edilmesi çağrısında bulundu.Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada gerilimden uzak durulması çağrısı yaparak, Sudan'daki tüm siyasi taraflardan iç barışın korunması ve Sudan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edilmesi için diyalog dilinin benimsenmesini istedi.Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki güvenlik durumundan endişe duyulduğu belirtilerek, gerilimin azaltılarak siyasi aktörler arasında diyalog yoluna gidilmesi tavsiye edildi.Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'daki gelişmelerden endişe duyulduğu ifade edilerek, tüm taraflara azami derecede itidalli hareket ederek siyasi anlaşma sağlanması için diyalog dilinin kullanılması gerektiği kaydedildi.Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da çatışmaların artmasından büyük endişe duyulduğu vurgulanarak, tüm taraflardan gerilimi ve çatışmayı derhal durdurarak itidalli hareket etmeleri istendi.- Ne olmuştu?Sudan'da tansiyonun tırmanması, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında "askeri güvenlik reformu" konusunda yaşanan bir dizi anlaşmazlığın ardından geldi.Devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde orduya destek olması için kurulan ve birtakım yasalarla resmi statü kazanan HDK'nin bağımsız bir ordu gibi hareket etmesinden rahatsız olan Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu arasında birkaç aydır "sözlü kavga" yaşanıyordu.Sudan ordusu, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, paralel bir ordu gibi hareket eden HDK mensuplarının başkent ve bazı şehirlerdeki hareketliliğinin güvenlik riski oluşturduğunu belirterek, ordunun onayı dışındaki bu adımın sona erdirilmesini istemişti.Ulusal basında, 12 Nisan'da HDK'nin ülkenin kuzeyindeki Meravi Havaalanı ve ordunun askeri üssü çevresinde konuşlandığı yönünde haberler geçmişti.Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde dün sabah saatlerinde ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.Başkent Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında ve birçok kentte tarafların çatışmaları sürüyor.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afrika, fransa, fransa dışişleri bakanlığı