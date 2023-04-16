https://sputniknews.com.tr/20230416/sokakta-at-kafasi-ile-dolasti-1069753240.html
Sokakta 'at kafası' ile dolaştı
Sokakta 'at kafası' ile dolaştı
Kayseri'de bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T16:37+0300
2023-04-16T16:37+0300
2023-04-16T16:39+0300
at
kafa
kayseri
maske
yaşam
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Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. Şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olanlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli kişi, şaşkın bakışlar arasında ortadan kayboldu.
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at, kafa, kayseri, maske
Sokakta 'at kafası' ile dolaştı
16:37 16.04.2023 (güncellendi: 16:39 16.04.2023) Abone ol
Kayseri'de bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı.
Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. Şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olanlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.
Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli kişi, şaşkın bakışlar arasında ortadan kayboldu.