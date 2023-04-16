https://sputniknews.com.tr/20230416/sokakta-at-kafasi-ile-dolasti-1069753240.html

Sokakta 'at kafası' ile dolaştı

Sokakta 'at kafası' ile dolaştı

Kayseri'de bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T16:37+0300

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at

kafa

kayseri

maske

yaşam

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Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. Şahsı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olanlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli kişi, şaşkın bakışlar arasında ortadan kayboldu.

kayseri

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at, kafa, kayseri, maske