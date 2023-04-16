Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:47
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:17
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:15
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:28
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:26
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:40
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:27
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:40
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/sandigi-hangi-yas-grubu-etkiliyor-1069743097.html
Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları
Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları
Muharrem Sarıkaya, yazısında, Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyaretinin arkasında yatan veriyi irdeledi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T12:18+0300
2023-04-16T12:45+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem sarıkaya
kemal kılıçdaroğlu
bulgaristan
sandık
yaş grubu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069743332_0:0:1368:770_1920x0_80_0_0_e53672ae66483433a6a6d33f56f761ef.jpg
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yurt dışı doğumlu en çok seçmenin 384 bin ile Bulgaristan olduğunu belirtti.Sarıkaya, “Sandığı hangi yaş grubu etkiliyor?” başlıklı yazısının ilgili bölümünde “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor” dedi.“Seçmen sayılarına ilişkin veriler yurt dışı doğumlu seçmen sayısı açısından da ilginç bir başka veriyi karşımıza çıkardı… Türkiye’de oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon civarında… Buna ilave olarak 4 bin 969 sandıkta da 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı yurt dışı temsilciliklerde oy kullanacak. Karşımıza çıkan ilginç bir diğer veri de yurt dışında doğan seçmenlerin ülkelere göre dağılımı…” diyen Sarıkaya şöyle devam etti:"Türkiye’de yurt dışı doğumlu seçmenlerde Suriyelilerin veya Almanya’da doğanların sayısının daha yüksek olacağını varsayardım.Sonuçları görünce şaşırmamak elde değil; yurt dışı doğumlu en çok seçmen 384 bin ile Bulgaristan doğumlu.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor…Bu grubu ikinci sırada 209 bin seçmen ile Almanya doğumlular takip ediyor.Suriye doğumluların sayısı 168 bin civarında; 24 bin Afganistan, 22 bin İran, 16 bin de Irak, 6 bin de Libya doğumlu var ki bunların toplamı 235 bini biraz geçiyor.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri baz alındığında ise Türkiye’de oy kullanacak 18 yaş üstü Suriyeli sayısı 163 bin 44 kişi…Dolayısıyla sosyal medya odaklı okuduğunuzda sanırsınız ki çok daha yüksek bir sayı söz konusu…Resmi veriler, yapılan tüm taramalar da gösteriyor ki gibi milyonla ifade edildiği gibi abartılı bir sayı yok…"
https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-bulgaristanda-iftar-programinda-konustu-sandiga-gidecegiz-oylarimizi-kullanacagiz-1069728163.html
bulgaristan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069743332_151:0:1366:911_1920x0_80_0_0_098eabc5b627f32646f4d6eeed611342.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muharrem sarıkaya, kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, sandık, yaş grubu
muharrem sarıkaya, kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, sandık, yaş grubu

Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları

12:18 16.04.2023 (güncellendi: 12:45 16.04.2023)
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© CHP
Abone olTelegram
Muharrem Sarıkaya, yazısında, Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyaretinin arkasında yatan veriyi irdeledi.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yurt dışı doğumlu en çok seçmenin 384 bin ile Bulgaristan olduğunu belirtti.
Sarıkaya, “Sandığı hangi yaş grubu etkiliyor?” başlıklı yazısının ilgili bölümünde “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor” dedi.
“Seçmen sayılarına ilişkin veriler yurt dışı doğumlu seçmen sayısı açısından da ilginç bir başka veriyi karşımıza çıkardı… Türkiye’de oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon civarında… Buna ilave olarak 4 bin 969 sandıkta da 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı yurt dışı temsilciliklerde oy kullanacak. Karşımıza çıkan ilginç bir diğer veri de yurt dışında doğan seçmenlerin ülkelere göre dağılımı…” diyen Sarıkaya şöyle devam etti:
"Türkiye’de yurt dışı doğumlu seçmenlerde Suriyelilerin veya Almanya’da doğanların sayısının daha yüksek olacağını varsayardım.
Sonuçları görünce şaşırmamak elde değil; yurt dışı doğumlu en çok seçmen 384 bin ile Bulgaristan doğumlu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor…
Bu grubu ikinci sırada 209 bin seçmen ile Almanya doğumlular takip ediyor.
Suriye doğumluların sayısı 168 bin civarında; 24 bin Afganistan, 22 bin İran, 16 bin de Irak, 6 bin de Libya doğumlu var ki bunların toplamı 235 bini biraz geçiyor.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri baz alındığında ise Türkiye’de oy kullanacak 18 yaş üstü Suriyeli sayısı 163 bin 44 kişi…
Dolayısıyla sosyal medya odaklı okuduğunuzda sanırsınız ki çok daha yüksek bir sayı söz konusu…
Resmi veriler, yapılan tüm taramalar da gösteriyor ki gibi milyonla ifade edildiği gibi abartılı bir sayı yok…"
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kılıçdaroğlu Bulgaristan'da iftar programında konuştu: 'Sandığa gideceğiz, oylarımızı kullanacağız'
Dün, 23:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала