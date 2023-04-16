https://sputniknews.com.tr/20230416/sandigi-hangi-yas-grubu-etkiliyor-1069743097.html

Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları

Sarıkaya: Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan ziyaretinin gerisinde yatan seçmen sayıları

Muharrem Sarıkaya, yazısında, Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan ziyaretinin arkasında yatan veriyi irdeledi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T12:18+0300

2023-04-16T12:18+0300

2023-04-16T12:45+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem sarıkaya

kemal kılıçdaroğlu

bulgaristan

sandık

yaş grubu

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Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, yurt dışı doğumlu en çok seçmenin 384 bin ile Bulgaristan olduğunu belirtti.Sarıkaya, “Sandığı hangi yaş grubu etkiliyor?” başlıklı yazısının ilgili bölümünde “Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor” dedi.“Seçmen sayılarına ilişkin veriler yurt dışı doğumlu seçmen sayısı açısından da ilginç bir başka veriyi karşımıza çıkardı… Türkiye’de oy kullanacak seçmen sayısı 61 milyon civarında… Buna ilave olarak 4 bin 969 sandıkta da 3 milyon 286 bin 786 Türk vatandaşı yurt dışı temsilciliklerde oy kullanacak. Karşımıza çıkan ilginç bir diğer veri de yurt dışında doğan seçmenlerin ülkelere göre dağılımı…” diyen Sarıkaya şöyle devam etti:"Türkiye’de yurt dışı doğumlu seçmenlerde Suriyelilerin veya Almanya’da doğanların sayısının daha yüksek olacağını varsayardım.Sonuçları görünce şaşırmamak elde değil; yurt dışı doğumlu en çok seçmen 384 bin ile Bulgaristan doğumlu.Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan’daki Türk azınlığı dünkü ziyaretinin gerisinde de bu veri yatıyor…Bu grubu ikinci sırada 209 bin seçmen ile Almanya doğumlular takip ediyor.Suriye doğumluların sayısı 168 bin civarında; 24 bin Afganistan, 22 bin İran, 16 bin de Irak, 6 bin de Libya doğumlu var ki bunların toplamı 235 bini biraz geçiyor.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri baz alındığında ise Türkiye’de oy kullanacak 18 yaş üstü Suriyeli sayısı 163 bin 44 kişi…Dolayısıyla sosyal medya odaklı okuduğunuzda sanırsınız ki çok daha yüksek bir sayı söz konusu…Resmi veriler, yapılan tüm taramalar da gösteriyor ki gibi milyonla ifade edildiği gibi abartılı bir sayı yok…"

https://sputniknews.com.tr/20230415/kilicdaroglu-bulgaristanda-iftar-programinda-konustu-sandiga-gidecegiz-oylarimizi-kullanacagiz-1069728163.html

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muharrem sarıkaya, kemal kılıçdaroğlu, bulgaristan, sandık, yaş grubu