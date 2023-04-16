https://sputniknews.com.tr/20230416/rusyadan-184-tonluk-yardim-malzemesi-deprem-bolgesine-gonderildi-1069744873.html
Rusya'dan 184 tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi
Rusya'dan 184 tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi
Rusya'dan depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini taşıyan gemi Ordu'ya geldi. Ünye Limanı'na demirleyen gemiden boşaltılarak 8 tıra yüklenen 184... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T13:29+0300
2023-04-16T13:29+0300
2023-04-16T13:29+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ünye
ordu
rusya
yardım
deprem
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Rusya'dan 184 tonluk yardım malzemesi, Ünye Limanı üzerinden deprem bölgesine gönderildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle rıhtım sayısı ve derinliği artırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilen Ünye Limanı'nın, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin adresi olduğu belirtildi. Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve içerisinde 184 ton yardım malzemesi bulunan Evrim Group adlı konteyner gemisinin, Ünye Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, gece saatlerinde gelen geminin limana demirleyerek yükünü boşalttığı aktarıldı. Açıklamada, şunları kaydedildi: "Gemide bulunan 43 bin 974 paket makarna, 22 ton 500 kilogram şeker, 63 ton 500 kilogram un, 19 bin 700 adet yağ, 5 bin 808 adet 5 litrelik su, 1060 paket balık konserve, 945 paket süt, 200 paket tuvalet kağıdı, 260 kilogram bisküvi, 300 paket çay, 72 kilogram şeker mamulleri, 725 kilogram karabuğday, 536 kilogram fasulye, 250 kilogram tuz, 1396 kilogram şeker ve 858 kilogram sıvı yağ, 8 tıra yüklenerek AFAD kontrolünde deprem bölgelerine gönderildi."
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ünye, ordu, rusya, yardım, deprem
ünye, ordu, rusya, yardım, deprem
Rusya'dan 184 tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi
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Rusya'dan depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerini taşıyan gemi Ordu'ya geldi. Ünye Limanı'na demirleyen gemiden boşaltılarak 8 tıra yüklenen 184 tonluk yardım malzemesi deprem bölgesine gönderildi.
Rusya'dan 184 tonluk yardım malzemesi, Ünye Limanı üzerinden deprem bölgesine gönderildi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle rıhtım sayısı ve derinliği artırılarak yüksek tonajlı gemilerin girişine elverişli hale getirilen Ünye Limanı'nın, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin adresi olduğu belirtildi.
Rusya'nın Soçi kentinden yola çıkan ve içerisinde 184 ton yardım malzemesi bulunan Evrim Group adlı konteyner gemisinin, Ünye Limanı'na ulaştığı ifade edilen açıklamada, gece saatlerinde gelen geminin limana demirleyerek yükünü boşalttığı aktarıldı.
Açıklamada, şunları kaydedildi: "Gemide bulunan 43 bin 974 paket makarna, 22 ton 500 kilogram şeker, 63 ton 500 kilogram un, 19 bin 700 adet yağ, 5 bin 808 adet 5 litrelik su, 1060 paket balık konserve, 945 paket süt, 200 paket tuvalet kağıdı, 260 kilogram bisküvi, 300 paket çay, 72 kilogram şeker mamulleri, 725 kilogram karabuğday, 536 kilogram fasulye, 250 kilogram tuz, 1396 kilogram şeker ve 858 kilogram sıvı yağ, 8 tıra yüklenerek AFAD kontrolünde deprem bölgelerine gönderildi."