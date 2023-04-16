https://sputniknews.com.tr/20230416/putin-moskovadaki-kurtarici-isa-katedralinde-duzenlenen-paskalya-ayinine-katildi--1069738791.html

Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı

Putin, Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde düzenlenen Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hz. İsa'nın yeniden dirilişini temsil ettiğine inanılan Paskalya Bayramı'nı Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali'nde... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T10:05+0300

2023-04-16T10:05+0300

2023-04-16T10:17+0300

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Ortodoks Hristiyan aleminde, 40 günlük büyük orucun ardından bugün Hz. İsa'nın yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın coşkusu yaşanıyor. Rusya lideri Putin, bu yılda Paskalya ayini için Moskova'nın sembolik kiliselerinden Kurtarıcı İsa Katedrali'ndeydi. Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill'in yönettiği ayine Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de katıldı.Ortodoks Hristiyanları ve tüm Rusya halkını kutladı Putin, Kremlin'in resmi sitesi üzerinden, Ortodoks Hristiyanları ve tüm Rusya halkını kutladığı bir Paskalya mesajı yayınladı. Putin, "Bu muhteşem, herkes tarafından sevilen Paskalya Bayramı, inananlara umut veriyor, iyi düşüncelere ve eylemlere ilham oluyor ve toplumdaki yüksek ahlaki idealleri ve değerlerin onaylanmasına hizmet ediyor" dedi. "Rus Ortodoks Kilisesi'nin ve diğer Hristiyan mezheplerinin en zengin tarihi ve kültürel mirasımızı korumaya, önemli sosyal sorunları çözmeye, aile kurumunu güçlendirmeye, gençleri eğitmeye, dinler ve etnik gruplar arası ilişkileri ahenk bir hale getirmeye yönelik yapıcı ve gerçekten fedakarca faaliyetlerine derin bir memnuniyet duygusuyla dikkat çekmek istiyorum" diye devam eden Putin, "Kilise her zaman halkın yanında oldu, sevinçlerini ve zorluklarını onlarla paylaştı. Bugün, ciddi meydan okumaların olduğu koşullarda, iyilik ve hayır işlerinde aktif olarak yer alıyor, insanların güçlü bir manevi destek bulmasına yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı. 'Kurtuluş' anlamına geliyor Ortodoksların en önemli bayramlarında sayılan Paskalya, bir hafta boyunca kutlanıyor. Yunan kökenli Paskalya kelimesi 'kurtuluş' anlamına geliyor. Paskalya, perhizle geçen 5 haftalık bir dönemi kapsıyor. Paskalya gününde de hazırlıklar sona eriyor. İnananlar, bayram için özel çörekler hazırlıyor, boyalı Paskalya yumurtası haşlıyor, mum yakıyor. Yumurtaların kırmızıya boyanması Hz. İsa'nın kanını sembolize ediyor.

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