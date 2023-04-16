https://sputniknews.com.tr/20230416/polonyada-bir-tarlada-100den-fazla-top-mermisi-bulundu-1069750638.html

Polonya'da bir tarlada 100'den fazla top mermisi bulundu

Polonya'da bir tarlada 100'den fazla top mermisi bulundu

Polonya'nın Magnuszew kasabasındaki bir tarlada İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma 100’den fazla top mermisi bulundu. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T16:00+0300

2023-04-16T16:00+0300

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dünya

polonya

tarla

top mermisi

ikinci dünya savaşı

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Polonya'da Magnuszew kasabasında bir çiftçi tarlasını sürdüğü esnada top mermisine benzer bir cisme rastladı. İsmi açıklanmayan çiftçinin ihbarı üzerine tarlaya gelen polis, yaptığı ilk incelemede söz konusu cismin top mermisi olduğunu teyit edince bomba imha uzmanlarına haber verdi. Tarlaya gelen bomba imha uzmanları burada yaptıkları detaylı araştırma neticesinde 100'ü aşkın patlamamış top mermisi tespit etti. Saatler süren çalışmanın ardından top mermilerini gömülü bulundukları yerden çıkaran bomba imha uzmanları, top mermilerini etkisiz hale getirmek üzere Deblin'deki eğitim alanına götürdü. Top mermilerinin İkinci Dünya Savaşı döneminden kaldığı belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'nda ağır yıkıma uğrayan Polonya'da hala yerleri tespit edilememiş bomba, mayın, top mermisi gibi binlerce patlamamış madde bulunduğu tahmin ediliyor. Vatandaşların şüpheli bir cisimle karşılaşmaları durumunda söz konusu cisme dokunmamaları, başka bir yere taşımamaları ve en hızlı şekilde polise haber vermeleri isteniyor.

polonya

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polonya, tarla, top mermisi, ikinci dünya savaşı