https://sputniknews.com.tr/20230416/msb-zeytin-dali-ve-firat-kalkani-bolgelerine-duzenlenen-saldirilarda-4-asker-yaralandi-1069764082.html
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T21:58+0300
2023-04-16T21:58+0300
2023-04-16T22:03+0300
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
milli savunma bakanlığı (msb)
asker
yaralı
saldırı
pkk
ypg
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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akardan-vur-de-vuralim-ol-de-olelim-sloganina-yanit-onun-da-zamani-gelecek-bekleyin--1069755421.html
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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), asker, yaralı, saldırı, pkk, ypg
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), asker, yaralı, saldırı, pkk, ypg
MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı
21:58 16.04.2023 (güncellendi: 22:03 16.04.2023) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı, belirlenen hedeflere misliyle karşılık veriliyor."