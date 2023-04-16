https://sputniknews.com.tr/20230416/msb-zeytin-dali-ve-firat-kalkani-bolgelerine-duzenlenen-saldirilarda-4-asker-yaralandi-1069764082.html

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine düzenlenen saldırıda 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerimize saldırısında 4 asker yaralandı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T21:58+0300

2023-04-16T21:58+0300

2023-04-16T22:03+0300

türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

milli savunma bakanlığı (msb)

asker

yaralı

saldırı

pkk

ypg

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230416/bakan-akardan-vur-de-vuralim-ol-de-olelim-sloganina-yanit-onun-da-zamani-gelecek-bekleyin--1069755421.html

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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), milli savunma bakanlığı (msb), asker, yaralı, saldırı, pkk, ypg