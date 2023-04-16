https://sputniknews.com.tr/20230416/meksikada-halka-acik-yuzme-havuzuna-saldiri-7-olu-1-yarali-1069739467.html
Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı
Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı
Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T10:25+0300
2023-04-16T10:25+0300
2023-04-16T10:26+0300
dünya
meksika
havuz
saldırı
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Meksika basınında yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler, eyalete bağlı La Palma tatil beldesindeki eve silahlı baskın gerçekleştirdi. Saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı. Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor. Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
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meksika, havuz, saldırı
Meksika’da halka açık yüzme havuzuna saldırı: 7 ölü, 1 yaralı
10:25 16.04.2023 (güncellendi: 10:26 16.04.2023) Abone ol
Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki tatil beldesinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınında yer alan habere göre, kimliği belirsiz kişiler, eyalete bağlı La Palma tatil beldesindeki eve silahlı baskın gerçekleştirdi.
Saldırıda 3'ü kadın, biri çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı.
Yetkililer, saldırının 20 kişilik silahlı grup tarafından gerçekleştirildiğini ve doğrudan bir grubun hedef alındığını bildirdi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde tatilcilerin silah sesleriyle panikle etrafa kaçışmaları yer alıyor.
Saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.