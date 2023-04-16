https://sputniknews.com.tr/20230416/kremlin-putin-cin-savunma-bakani-li-ile-calisma-toplantisinda-bir-araya-geldi-1069762052.html
Kremlin: Putin, Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısında bir araya geldi
Kremlin: Putin, Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısında bir araya geldi
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Moskova’da bulunan Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısı düzenlediği belirtildi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T20:51+0300
2023-04-16T20:51+0300
2023-04-16T20:52+0300
dünya
vladimir putin
rusya
çin
çin halk cumhuriyeti
görüşme
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısında bir araya geldiğini söyledi.Peskov, “Putin Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısı yaptı” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, toplantıya ilişkin daha detaylı bilginin daha sonra verileceğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, martta göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230416/putin-moskovadaki-kurtarici-isa-katedralinde-duzenlenen-paskalya-ayinine-katildi--1069738791.html
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vladimir putin, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, görüşme
vladimir putin, rusya, çin, çin halk cumhuriyeti, görüşme
Kremlin: Putin, Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısında bir araya geldi
20:51 16.04.2023 (güncellendi: 20:52 16.04.2023) Abone ol
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Moskova’da bulunan Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısı düzenlediği belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısında bir araya geldiğini söyledi.
Peskov, “Putin Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısı yaptı” açıklamasında bulundu.
Kremlin Sözcüsü, toplantıya ilişkin daha detaylı bilginin daha sonra verileceğini ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, martta göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağını bildirmişti.