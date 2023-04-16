https://sputniknews.com.tr/20230416/kremlin-putin-cin-savunma-bakani-li-ile-calisma-toplantisinda-bir-araya-geldi-1069762052.html

Kremlin: Putin, Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısında bir araya geldi

Kremlin: Putin, Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısında bir araya geldi

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin’in Moskova’da bulunan Çin Savunma Bakanı Li ile çalışma toplantısı düzenlediği belirtildi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T20:51+0300

2023-04-16T20:51+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısında bir araya geldiğini söyledi.Peskov, “Putin Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısı yaptı” açıklamasında bulundu.Kremlin Sözcüsü, toplantıya ilişkin daha detaylı bilginin daha sonra verileceğini ifade etti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, martta göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230416/putin-moskovadaki-kurtarici-isa-katedralinde-duzenlenen-paskalya-ayinine-katildi--1069738791.html

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