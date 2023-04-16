Koyun ile bakıcısının dostluğu: 'Ona hayvan diyemem, o benim arkadaşım'

© AA Koyunla dolaştıklarını ve oyun oynadıklarını dile getiren Takkaç, şunları kaydetti: "İlk geldiğinde korkup kaçıyordu. Daha sonra yem verirken temizlik yaparken ilgilenmeye başladı. Oyun istediğini fark ettim. Ben de ona karşılık vererek ilgilenmeye ve oyun oynamaya başladım. Sabah buraya gelince çıkarıyorum onu sonra benimle birlikte dolaşıyor. Birlikte diğer hayvanlara yem dağıtıyoruz." Takkaç, insanların birlikte dolaştıklarını görünce şaşırdığını belirterek, "Buraya geldiğim zaman ilk ona bakıyorum. 15-20 kişi olsa ben seslensem benim sesimi ayırt edebilir. Beni görünce hemen gelir. Ben de onun sesinden acıktığını ve susadığını anlayabiliyorum. Ben onun, o benim sesimden her şeyi anlayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. Suffolkun Ormanya'nın neşesi olduğunu anlatan Takkaç, normalde sakin bir yapıya sahip olan koyunun kendisini görünce hareketlendiğini sözlerine ekledi.