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TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
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ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
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TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
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ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
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ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
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Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı
Üç ay önce boşanan Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. Bu kez Okan Karacan’ın eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun burnunu kırdığı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T13:04+0300
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yaşam
okan karacan
komedyen
gözaltı
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Okan Karacan dün akşam eski eşinin evine gitti. Orada tartıştığı eski kayınvalidesini darp ederken eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun da burnunu kırdı. Zeynep Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan komedyenin olay sonrası adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı. Komedyenin daha sonra mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Oyuncu Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olduğunu söyledi: “Bir film çekmiştik. Ödeme almamla ilgili beni arayıp şirkete çağırdılar. Sonra da beş kişi üzerime saldırdı. Onlardan şikâyetçi oldum. Memur arkadaşlara ifademi verdim.”Oyuncu, daha sonra darp edildiğini öne sürdüğü yapım şirketine gitti. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise “Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Bu şirketi o kurmadı. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var” açıklamasını yaptı. Karacan, avukatıyla eski eşinin iddialarını reddetti ve olayın yargıya intikal ettiğini söyledi.
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okan karacan, komedyen, gözaltı, darp
okan karacan, komedyen, gözaltı, darp

Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

13:04 16.04.2023 (güncellendi: 13:12 16.04.2023)
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© İHA
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Üç ay önce boşanan Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. Bu kez Okan Karacan’ın eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun burnunu kırdığı iddia edildi.
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Okan Karacan dün akşam eski eşinin evine gitti. Orada tartıştığı eski kayınvalidesini darp ederken eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun da burnunu kırdı. Zeynep Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan komedyenin olay sonrası adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı. Komedyenin daha sonra mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Oyuncu Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olduğunu söyledi: “Bir film çekmiştik. Ödeme almamla ilgili beni arayıp şirkete çağırdılar. Sonra da beş kişi üzerime saldırdı. Onlardan şikâyetçi oldum. Memur arkadaşlara ifademi verdim.”
Oyuncu, daha sonra darp edildiğini öne sürdüğü yapım şirketine gitti.
Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise “Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Bu şirketi o kurmadı. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var” açıklamasını yaptı. Karacan, avukatıyla eski eşinin iddialarını reddetti ve olayın yargıya intikal ettiğini söyledi.
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