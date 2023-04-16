https://sputniknews.com.tr/20230416/komedyen-okan-karacan-kadina-siddet-iddiasiyla-gozaltina-alindi-1069743790.html

Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

Komedyen Okan Karacan gözaltına alındı

Üç ay önce boşanan Okan Karacan ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu arasında sular durulmuyor. Bu kez Okan Karacan’ın eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun burnunu kırdığı... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T13:04+0300

2023-04-16T13:04+0300

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yaşam

okan karacan

komedyen

gözaltı

darp

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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre Okan Karacan dün akşam eski eşinin evine gitti. Orada tartıştığı eski kayınvalidesini darp ederken eski baldızı Zerrin Kadıoğlu’nun da burnunu kırdı. Zeynep Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan komedyenin olay sonrası adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı. Komedyenin daha sonra mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Oyuncu Okan Karacan, eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olduğunu söyledi: “Bir film çekmiştik. Ödeme almamla ilgili beni arayıp şirkete çağırdılar. Sonra da beş kişi üzerime saldırdı. Onlardan şikâyetçi oldum. Memur arkadaşlara ifademi verdim.”Oyuncu, daha sonra darp edildiğini öne sürdüğü yapım şirketine gitti. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise “Evliliğimiz bittikten sonra uzaklaştırma kararı aldırdım. Bu kararı hiçe saydı. Bu şirketi o kurmadı. Onun hiçbir alacağı yok, tersine vereceği var” açıklamasını yaptı. Karacan, avukatıyla eski eşinin iddialarını reddetti ve olayın yargıya intikal ettiğini söyledi.

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okan karacan, komedyen, gözaltı, darp