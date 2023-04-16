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TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
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Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
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09:45
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10:00
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ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
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ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
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https://sputniknews.com.tr/20230416/katmandu-havasi-en-kirli-kentler-siralamasinda-birinci-oldu-1069760201.html
Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu
Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu
Nepal'in başkenti Katmandu, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle dünya genelindeki havası en kirli kentler sıralamasında birinciliğe yerleşti. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T19:24+0300
2023-04-16T19:24+0300
dünya
nepal
asya & pasifik
hava kirliliği
katmandu
liste
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Asian News International'ın (ANI), dünyadaki 101 ülkenin hava kalitesini canlı olarak takip eden IQ Air Kuruluşunun değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre Katmandu, bugün öğle saatlerinde dünyanın en kirli havasına sahip kentler sıralamasında birinciliğe yükseldi.Katmandu'daki ABD Büyükelçiliği'ne bağlı hava kalitesi ölçüm merkezi verilerine göre ise kentin hava kalitesi 'solumak için uygun olmayan ve zararlı' olarak açıklandı.Nepal Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 140 ayrı bölgede ormanlık alan ve tarım arazilerinde devam eden yangınlar nedeniyle Katmandu ve civarındaki kentlerin hava kirliliğinde önemli bir artış yaşandığı belirtildi.Nepal Nüfus ve Sağlık Bakanlığı da hava kirliliğinin yan etkilerinden korunmak için halkın maske takması tavsiyesinde bulunurken, dışarı çıkması gereken çocuk, yaşlı ve hastaların daha geniş kapsamlı önlemler almaları gerektiğini vurguladı.Nepal'deki resmi kaynaklara göre, son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, solunum yolu sorunları, akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve felç gibi hastalıklarda büyük artış yaşandı.Söz konusu verilere göre, 2019 yılında hava kirliliğine bağlı yaşanan 42 bin civarındaki ölüm vakalarının yüzde 19'u beş yaş altı çocuklarda, yüzde 27'si ise 70 yaş üstü grubunda görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230324/uzmanlardan-uyari-kronik-oksurugun-nedeni-hava-kirliligi-olabilir-1068698698.html
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nepal, asya & pasifik, hava kirliliği, katmandu, liste
nepal, asya & pasifik, hava kirliliği, katmandu, liste

Katmandu, havası en kirli kentler sıralamasında birinci oldu

19:24 16.04.2023
© AP Photo / Niranjan ShresthaNepal'in başkenti Katmandu, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle dünya genelindeki havası en kirli kentler sıralamasında birinciliğe yerleşti.
Nepal'in başkenti Katmandu, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle dünya genelindeki havası en kirli kentler sıralamasında birinciliğe yerleşti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© AP Photo / Niranjan Shrestha
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Nepal'in başkenti Katmandu, son dönemde yaşanan orman yangınları nedeniyle dünya genelindeki havası en kirli kentler sıralamasında birinciliğe yerleşti.
Asian News International'ın (ANI), dünyadaki 101 ülkenin hava kalitesini canlı olarak takip eden IQ Air Kuruluşunun değerlendirmesine dayandırdığı haberine göre Katmandu, bugün öğle saatlerinde dünyanın en kirli havasına sahip kentler sıralamasında birinciliğe yükseldi.
Katmandu'daki ABD Büyükelçiliği'ne bağlı hava kalitesi ölçüm merkezi verilerine göre ise kentin hava kalitesi 'solumak için uygun olmayan ve zararlı' olarak açıklandı.
Nepal Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 140 ayrı bölgede ormanlık alan ve tarım arazilerinde devam eden yangınlar nedeniyle Katmandu ve civarındaki kentlerin hava kirliliğinde önemli bir artış yaşandığı belirtildi.
Nepal Nüfus ve Sağlık Bakanlığı da hava kirliliğinin yan etkilerinden korunmak için halkın maske takması tavsiyesinde bulunurken, dışarı çıkması gereken çocuk, yaşlı ve hastaların daha geniş kapsamlı önlemler almaları gerektiğini vurguladı.
Nepal'deki resmi kaynaklara göre, son yıllarda artan hava kirliliği sebebiyle, solunum yolu sorunları, akciğer kanseri, kalp rahatsızlıkları, hipertansiyon ve felç gibi hastalıklarda büyük artış yaşandı.
Söz konusu verilere göre, 2019 yılında hava kirliliğine bağlı yaşanan 42 bin civarındaki ölüm vakalarının yüzde 19'u beş yaş altı çocuklarda, yüzde 27'si ise 70 yaş üstü grubunda görüldü.
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