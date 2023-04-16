https://sputniknews.com.tr/20230416/kahramanmarasta-41-buyuklugunde-deprem-1069732192.html
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T01:05+0300
2023-04-16T01:05+0300
2023-04-16T01:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
dulkadiroğlu
kahramanmaraş
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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deprem, dulkadiroğlu, kahramanmaraş
deprem, dulkadiroğlu, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 00.51'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.