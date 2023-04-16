İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili davada 10 askere hapis cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
07:00
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
07:30
3 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
08:00
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
08:31
3 dk
ÖZEL HABER
ABD'den sızan belgelerde neler var?
09:00
3 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
09:40
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERİ
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi
13:05
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
16:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
16:47
2 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
16:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
17:20
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
17:30
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
18:10
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:17
2 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
18:47
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:00
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:15
3 dk
TARİHTE BUGÜN
"Batmaz" denilen Titanic’in ardından 111 yıl geçti
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Beyaz Miğferlilerin 5 yıl önceki yalanı
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
TESPAM Başkanı Akyener: 2050 yılına kadar 3 tane nükleer santral yapmamız gerekiyor
09:16
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Kutluk: ABD, Kıbrıs’ta Türkiye’nin güvenlik yapısını bozamaz
09:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
09:45
2 dk
ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
3 dk
ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Yeşiller Partisi’nin makyaj masraflarını tartışıyor
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’li ünlü radyocu Crediko: Ukrayna ordusunun sivillere saldırısı tam bir terör
13:32
2 dk
ÖZEL HABER
Ali Ekber Yıldırım: Kurban Bayramı'nda 1 milyon büyükbaş kesiliyor ama bu kadar hayvan Türkiye'de yok
13:39
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Arap uzman Seyyid Ahmad: ABD Zelenskiy'yi feda edebilirler
14:36
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:06
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD Ukrayna’daki laboratuvarlarında gizli deneyler yaptı
18:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
ÖZEL HABER
Doğu Avrupa ülkelerinin NATO’ya katılmalarına Batı’dan eleştiriler
19:16
2 dk
ÖZEL HABER
ABD Savunma Bakanlığı'nın sızan belgelerinde neler var?
19:30
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: ABD, yaklaşan çöküşünü tersine çeviremeyecek
19:58
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’dan Ermenistan’a: NATO tatbikatlarına katılımları ile ilgili açıklama istedik
20:15
2 dk
ÖZEL HABER
Kiev yönetiminin ABD’ye sızıntı öfkesi
20:29
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko: Rusya ve NATO arasındaki çatışma riski artıyor
20:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230416/iranda-176-kisinin-oldugu-ukrayna-ucaginin-dusurulmesiyle-ilgili-davada-10-askere-hapis-cezasi-1069763196.html
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili davada 10 askere hapis cezası
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili davada 10 askere hapis cezası
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T21:32+0300
2023-04-16T21:32+0300
dünya
iran
ukrayna
uçak
uçak kazası
hava savunma sistemi
hapis cezası
asker
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069763520_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ab9a36784d12117714b4e5e4160d6d8a.jpg
İran'da Ukrayna'ya ait yolcu uçağının 2020'de Tahran üzerinde 'yanlışlıkla' füzelerle vurulmasıyla ilgili görülen davada çeşitli rütbelerden 10 asker hapis cezalarına çarptırıldı.İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki bir askeri mahkeme, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın ardından Ukrayna uçağı kazası davasında yargılanan sanıklar hakkındaki kararını açıkladı.Uçağın vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Söz konusu komutan mahkemede, 'hedefin özelliklerinin seyir füzesine benzer olduğunu düşünerek komuta merkezinin talimatına aykırı şekilde, izin almaksızın ilgili talimatın aksine uçağa iki füze ateşlemek'le suçlandı.Davada ikinci ve üçüncü derece sanıklar olarak yargılanan çeşitli rütbelerden diğer 9 ordu mensubu da 1 ila 3 yıl arasında hapse mahkum edildi.Mahkeme kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinde 176 kişi hayatını kaybetmiştiUkrayna Hava Yolları'na ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.Tahran Askeri Başsavcısı Gulam Abbas Türki, 7 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, uçak kazası ile ilgili olayda kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden sadece birinin tutuklu bulunduğunu, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını ve tutuksuz yargılandığını bildirmişti.Davanın ilk duruşması, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık iki yıl sonra Kasım 2021'de görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20200121/iran-ukrayna-ucaginin-iki-fuzeyle-vuruldugunu-dogruladi-1041218361.html
iran
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/10/1069763520_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_f140a755d1a2b0422f9edcc7b22086fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ukrayna, uçak, uçak kazası, hava savunma sistemi, hapis cezası, asker
iran, ukrayna, uçak, uçak kazası, hava savunma sistemi, hapis cezası, asker

İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili davada 10 askere hapis cezası

21:32 16.04.2023
© AAİran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapse mahkum edildi.
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapse mahkum edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© AA
Abone olTelegram
İran'da 176 kişinin öldüğü Ukrayna uçağının vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapse mahkum edildi.
İran'da Ukrayna'ya ait yolcu uçağının 2020'de Tahran üzerinde 'yanlışlıkla' füzelerle vurulmasıyla ilgili görülen davada çeşitli rütbelerden 10 asker hapis cezalarına çarptırıldı.
İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Tahran'daki bir askeri mahkeme, yaklaşık üç yıl süren yargılamanın ardından Ukrayna uçağı kazası davasında yargılanan sanıklar hakkındaki kararını açıkladı.
Uçağın vurulduğu füzeleri ateşleyen Tor-M1 hava savunma sistemi komutanı olduğu belirtilen davanın birinci derece sanıklarından ismi açıklanmayan bir komutan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Söz konusu komutan mahkemede, 'hedefin özelliklerinin seyir füzesine benzer olduğunu düşünerek komuta merkezinin talimatına aykırı şekilde, izin almaksızın ilgili talimatın aksine uçağa iki füze ateşlemek'le suçlandı.
Davada ikinci ve üçüncü derece sanıklar olarak yargılanan çeşitli rütbelerden diğer 9 ordu mensubu da 1 ila 3 yıl arasında hapse mahkum edildi.
Mahkeme kararına itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesinde 176 kişi hayatını kaybetmişti

Ukrayna Hava Yolları'na ait 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak 2020 sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanından havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmamıştı.
İranlı yetkililer önce uçağın vurulduğu iddialarını kabul etmemiş daha sonra Genelkurmay Başkanlığı, uçağın 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemince fırlatılan iki füzeyle yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.
İran, olaydan yaklaşık bir yıl sonra 30 Aralık 2020'de hayatını kaybedenlerin her birinin ailesine 150 bin dolar tazminat ödeyeceğini duyurmuştu.
Tahran Askeri Başsavcısı Gulam Abbas Türki, 7 Ocak 2021'de yaptığı açıklamada, uçak kazası ile ilgili olayda kusurlu olduğu tespit edilen kişilerden sadece birinin tutuklu bulunduğunu, diğerlerinin kefaletle serbest bırakıldığını ve tutuksuz yargılandığını bildirmişti.
Davanın ilk duruşması, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık iki yıl sonra Kasım 2021'de görülmüştü.
İran'da düşen Ukrayna uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2020
DÜNYA
İran, Ukrayna uçağının iki füzeyle vurulduğunu doğruladı
21 Ocak 2020, 11:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала