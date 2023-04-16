https://sputniknews.com.tr/20230416/ingiliz-basini-bati-en-zor-aninda-ukraynayi-sirtindan-vurdu-1069763868.html

İngiliz basını: Batı, en zor anında Ukrayna'yı sırtından vurdu

İngiliz basını: Batı, en zor anında Ukrayna'yı sırtından vurdu

İngiliz Express gazetesi, Polonya'nın Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayarak en zor anında Kiev’i sırtından vurduğunu yazdı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T21:52+0300

2023-04-16T21:52+0300

2023-04-16T21:54+0300

ukrayna krizi

kiev

macaristan

polonya

tahıl

ithalat

yasak

avrupa

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Express gazetesinde yayımlanan makalede, Polonya ve Macaristan'ın Kiev için en zor dönemde Ukrayna’dan tahıl ithalatını yasakladığı belirtildi.Yazıda, “Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, en zor durumda Ukrayna'yı reddediyor. Polonya ve Macaristan, yerel çiftçileri ‘en zor durumda’ bırakan bir hareketle Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda ithalatını durdurdu” ifadelerine yer verildi.Yazarlara göre Varşova ve Budapeşte, piyasadaki Ukrayna tahılının bolluğu nedeniyle Polonyalı ve Macar tarım işçilerinin büyük kayıplara uğradıkları için böyle bir adımı attı.Makalede, komşu Avrupa ülkelerinden çiftçilerin de, ülkelerine büyük miktarlarda Ukrayna tahılı girmesi, pazarda fazlalık yaratması ve fiyatları düşürmesi sonucunda yerel girişimcilerin kardan yoksun kalmasından şikayet etmeye başladıkları ifade edildi.Polonya ve Macaristan hükümetleri, yerel tarım sektörünü korumak amacıyla Ukrayna'dan tahıl ve diğer gıda maddelerinin ithalatını yasaklama kararı aldıklarını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230416/rusya-zaporojye-bolgesine-gelen-fransiz-gazetecilerin-amaci-provokasyon-hazirlamak-olabilir-1069757050.html

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kiev, macaristan, polonya, tahıl, ithalat, yasak, avrupa