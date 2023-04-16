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ÖZEL HABER
TEBAM Başkanı Prof. İlbaş: Türkiye'nin kesinlikle nükleer güç santraline ihtiyacı var
10:00
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ÖZEL HABER
Suudi Arabistan ve Yemen barış masasında...
10:15
5 dk
ÖZEL HABER
İngiltere’nin İstihbarat Servisi eski çalışanından Zelenskiy iddiası: Toprak vermeyi vaat etti
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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230416/imamoglu-devlet-idaresinin-her-isi-ve-islemini-denetlenebilir-kilacagiz-devletin-her-kurumu-sizin-1069730465.html
İmamoğlu: Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız, devletin her kurumu sizin
İmamoğlu: Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız, devletin her kurumu sizin
İBB Başkanı İmamoğlu 'Halk Buluşması' programları kapsamında Samsun, Giresun ve Ordu'da konuşmalar yaptı. Ordu'daki mitingde 14 Mayıs'ın Türkiye için yeni bir... 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T00:28+0300
2023-04-16T00:28+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
ordu
giresun
samsun
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" programları kapsamında Samsun, Giresun ve Ordu'da kalabalığa hitap etti.İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını alandakilere iletti.Konuşmasında fındığa değinen İmamoğlu, "Giresun'un kişi başı gayrisafi milli hasılası neredeyse Türkiye'nin yarısı. Halbuki Allah aşkına şu güzellik nerede var? Giresun'un fındığı bile bu şehre yeter, biliyor musunuz? Ama eğer sen tarlada vatandaştan ürününü bedavaya alırsan, vatandaşın yüzlerce yıldır emek verdiği ürününü açıkçası tabiri caizse kelepire döndürürsen işte bu şehir fakir kalır" diye konuştu.İmamoğlu, Giresun'un her katma değerini yücelteceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:İmamoğlu, Ordu'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitabında, çok güzel bir baharı karşılamak için bir arada olduklarını söyledi."Benim hemşehrilerim, iyi yönetici devletin gücünü vatandaşa gösteren yönetici değildir. Devletin şefkatini, devletin erdemini, devletin kucaklayıcı ruhunu herkese gösteren iyi yöneticidir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Vatanın her köşesindeki insanı ayırt etmeden insanına hizmet eden, erdemli yönetici gibi davranan iyi insan olmaktır iyi yönetici" ifadelerini kullanan İmamoğlu, kendilerinin bu ahlakı temsil ettiğini aktardı.İmamoğlu, bu birlikteliğin, memleketin her insanının oyunu istediğini kaydederek, tüm kalbiyle 14 Mayıs'ın Türkiye için büyük bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.O günün Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden İmamoğlu, "Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin. Orduluların, Türkiye'nin" diye konuştu.Ekrem İmamoğlu, Halk Buluşması programları kapsamında Samsun'da da bir konuşma yaptı. İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Spor Toto 1. Lig'de ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor'u kutladı.CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, "Atatürk, arkadaşlarıyla kararlı biçimde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919 sabah 08.00 sularında Samsun'a vardı. 6 gün Samsun'da, daha sonra Havza'da Türkiye'nin kurtuluşunun, tabiri caizse yol haritasını yazdı" dedi.Samsun'un kurtuluşun, umudun şehri olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Samsun benim zihnimde gençlik demek. Çünkü Samsun deyince kesinlikle hepimizin aklında o tarih vardır. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında genç bir subaydı. Bu kentin, Samsun'un ruhundan beslenerek zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Anadolu'nun kaderini yazmak için yolculuğa çıkmıştı" ifadesini kullandı.'Atatürk, Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi'Atatürk'ün Samsun'a çıkarken gelecek güzel günlerin umudu içinde olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:
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ekrem imamoğlu, ordu, giresun, samsun, seçim

İmamoğlu: Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız, devletin her kurumu sizin

00:28 16.04.2023
© AA Ekrem İmamoğlu
 Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
© AA
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İBB Başkanı İmamoğlu 'Halk Buluşması' programları kapsamında Samsun, Giresun ve Ordu'da konuşmalar yaptı. Ordu'daki mitingde 14 Mayıs'ın Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden İmamoğlu, "Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Halk Buluşması" programları kapsamında Samsun, Giresun ve Ordu'da kalabalığa hitap etti.
İmamoğlu, Giresun Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını alandakilere iletti.
Konuşmasında fındığa değinen İmamoğlu, "Giresun'un kişi başı gayrisafi milli hasılası neredeyse Türkiye'nin yarısı. Halbuki Allah aşkına şu güzellik nerede var? Giresun'un fındığı bile bu şehre yeter, biliyor musunuz? Ama eğer sen tarlada vatandaştan ürününü bedavaya alırsan, vatandaşın yüzlerce yıldır emek verdiği ürününü açıkçası tabiri caizse kelepire döndürürsen işte bu şehir fakir kalır" diye konuştu.
İmamoğlu, Giresun'un her katma değerini yücelteceklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Fındığını da yücelteceğiz, tarımını da yücelteceğiniz, turizmini de yücelteceğiz, her şeyini yücelteceğiz. 13. cumhurbaşkanımızın dediği gibi sadece bu şehrin fındığını tarlasından 4 dolara almayacağız, 4 dolara aldığımız gibi bu şehirde fındığı insanlarımızın katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmesine katkı sunacağız. Dünyada 'fındık' dedin mi akla Giresun gelir, Ordu gelir. Sevgili kardeşim onun için biz hep birlikte bizlerin o değerlerini, ortak ürünlerini ayağa kaldırmalıyız."
İmamoğlu, Ordu'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitabında, çok güzel bir baharı karşılamak için bir arada olduklarını söyledi.
"Benim hemşehrilerim, iyi yönetici devletin gücünü vatandaşa gösteren yönetici değildir. Devletin şefkatini, devletin erdemini, devletin kucaklayıcı ruhunu herkese gösteren iyi yöneticidir. Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi yok. Vatanın her köşesindeki insanı ayırt etmeden insanına hizmet eden, erdemli yönetici gibi davranan iyi insan olmaktır iyi yönetici" ifadelerini kullanan İmamoğlu, kendilerinin bu ahlakı temsil ettiğini aktardı.
İmamoğlu, bu birlikteliğin, memleketin her insanının oyunu istediğini kaydederek, tüm kalbiyle 14 Mayıs'ın Türkiye için büyük bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.
O günün Türkiye için yeni bir başlangıç olacağını ifade eden İmamoğlu, "Ardından devleti hızla toparlayacağız. Devletimizi yeniden kurallar ve kurumlar devleti yapacağız. Devlet yönetiminin her kademesi hesap verecek. Devlet idaresinin her işi ve işlemini denetlenebilir kılacağız. Çünkü devletin her kurumu sizin. Orduluların, Türkiye'nin" diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu, Halk Buluşması programları kapsamında Samsun'da da bir konuşma yaptı.
İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Spor Toto 1. Lig'de ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor'u kutladı.
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdiğini belirten İmamoğlu, "Atatürk, arkadaşlarıyla kararlı biçimde 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. 19 Mayıs 1919 sabah 08.00 sularında Samsun'a vardı. 6 gün Samsun'da, daha sonra Havza'da Türkiye'nin kurtuluşunun, tabiri caizse yol haritasını yazdı" dedi.
Samsun'un kurtuluşun, umudun şehri olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Samsun benim zihnimde gençlik demek. Çünkü Samsun deyince kesinlikle hepimizin aklında o tarih vardır. Hatırlayın, Mustafa Kemal Atatürk 38 yaşında genç bir subaydı. Bu kentin, Samsun'un ruhundan beslenerek zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Anadolu'nun kaderini yazmak için yolculuğa çıkmıştı" ifadesini kullandı.

'Atatürk, Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi'

Atatürk'ün Samsun'a çıkarken gelecek güzel günlerin umudu içinde olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:
"Birkaç ay sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Atatürk, Cumhuriyetimizi emanet etmek için de gençlere güvendi. Onlara 19 Mayıs'ı bir bayram olarak armağan etti. Hayatta bazı şeyleri anlamak, hissedebilmek için diyorum ki genç olmak gerekir. Büyük ve önemli işler yapmak isteyen herkes ama herkes gençlere güvenmek zorundadır. Gençlere saygı göstermek zorundadır. Gençlere eşit ve adil davranmak zorundadır. Ben gençlere çok güveniyorum. Çok önemli bir seçime doğru gidiyoruz. Sizlere 14 Mayıs'taki seçimde demokrasiyi vadediyoruz. Bu demokrasi mücadelesinin yolculuğu hak, hukuk ve adalet yolculuğudur. Erdemli bir yürüyüştür. Devlet insanlarının göreve geleceği bir yol yürüyüşüdür. Memleketimizin değişim anıdır. Bu da kararlılık gerektirir, asla vazgeçmemek gerektirir."
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