https://sputniknews.com.tr/20230416/hamastan-bir-heyet-yillar-sonra-suudi-arabistani-ziyaret-edecek-1069748962.html

Hamas'tan bir heyet yıllar sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Hamas'tan bir heyet yıllar sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye liderliğinde bir heyetin yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceği belirtildi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T15:20+0300

2023-04-16T15:20+0300

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suudi arabistan

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Hamas'a yakın Filistinli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Heniyye liderliğindeki heyet, uzun yıllar sonra yarın Suudi Arabistan'ı ziyaret ederek Suudi yetkililerle temaslarda bulunacak. Heyette Heniyye'nin yanı sıra Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, siyasi büro üyeleri Halil el-Hayye ve Musa Ebu Merzuk da bulunacak. Hamas heyetinin birkaç gün sürmesi planlanan Suudi Arabistan ziyaretinde Filistin meselesi, bazı bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınacak, Suudi Arabistan'daki tutuklu Filistinliler meselesi de önemli gündem maddesi olacak. Uzun yıllar sonra gerçekleştirilecek ziyaretin, Suudi Arabistan-Hamas ilişkileri için önemli bir adım olacağı öngörülüyor. Hamas'tan Suudi Arabistan'a son ziyaret Halid Meşal liderliğinde 2015 yılında gerçekleştirilmiş, o dönem Hamas Siyasi Büro Başkanı olan Meşal, Mekke'de Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve bazı yetkililerle bir araya gelmişti. Hamas-Suudi Arabistan ilişkilerinde son yıllarda durgunluk yaşanmış, 2019 yılında onlarca Filistinli ve Ürdünlünün gözaltına alınmasıyla ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

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