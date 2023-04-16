https://sputniknews.com.tr/20230416/ganada-sitmayi-daha-hizli-bulastiran-sivrisinek-turu-tespit-edildi-1069749561.html
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen, sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne Gana'da da rastlandığı bildirildi. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T15:54+0300
2023-04-16T15:54+0300
2023-04-16T15:55+0300
yaşam
gana
sivrisinek
sıtma
afrika
hastalık
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Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan Anopheles stephensi adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini belirtti.Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu kaydetti.Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Güney Asya ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgelerine özgü olan Anopheles stephensi son 10 yılda Afrika'da 5 ülkede tespit edildi.Gana Gıda ve İlaç Dairesi, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylamıştı.Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyorParazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20211006/dso-sitmaya-karsi-ilk-kez-asi-onayladi-1049587365.html
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gana, sivrisinek, sıtma, afrika, hastalık
gana, sivrisinek, sıtma, afrika, hastalık
Gana'da sıtmayı daha hızlı bulaştıran sivrisinek türü tespit edildi
15:54 16.04.2023 (güncellendi: 15:55 16.04.2023) Abone ol
Afrika'da daha önce 5 ülkede tespit edilen, sıtmayı daha hızlı bulaştırdığı belirtilen sivrisinek türüne Gana'da da rastlandığı bildirildi.
Sağlık Hizmetleri (GHS) Genel Direktörü Patrick Kuma-Aboagye, yazılı açıklamasında, ülke çapında sıtma için yapılan rutin tarama sırasında hastalığı daha hızlı yayan Anopheles stephensi adlı sivrisinek türünün tespit edildiğini belirtti.
Sıtmayı daha hızlı bulaştıran bu türün farklı iklim koşullarına uyum sağladığını da ifade eden Kuma-Aboagye, ülkede bu türün kontrolünü koordine etmek üzere bir görev gücünün kurulduğunu kaydetti.
Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Güney Asya ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgelerine özgü olan Anopheles stephensi son 10 yılda Afrika'da 5 ülkede tespit edildi.
Gana Gıda ve İlaç Dairesi, 13 Nisan'da Oxford Üniversitesinin geliştirdiği R21 adlı yeni sıtma aşısını onaylamıştı.
Her 2 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor
Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma; ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı, halsizlik gibi grip benzeri belirtilerle kendini gösteriyor.
Ölümcül hastalıkların başında gelen ve her 2 dakikada bir çocuğun ölümüne neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.
Sıtma nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken, ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.