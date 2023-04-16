https://sputniknews.com.tr/20230416/galeri-sitesinin-muteahhidi-eser-insaat-halindeyken-cokmustu-o-zaman-da-asilsiz-haberler-cikmisti-1069746962.html

Galeria Sitesi'nin müteahhidi: İnşaat halindeyken çökmüştü, o zaman da asılsız haberler çıkmıştı

Galeria Sitesi'nin müteahhidi: İnşaat halindeyken çökmüştü, o zaman da asılsız haberler çıkmıştı

Diyarbakır’daki Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, savcılık ifadesinde binada inşaat halindeyken çökme meydana geldiğini söyledi. Eser, “Birinci katın... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T14:19+0300

2023-04-16T14:19+0300

2023-04-16T14:40+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

diyarbakır

enkaz

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rapor

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Depremlerde, Diyarbakır Yenişehir’de bulunan Galeria Sitesi’nin 1. bloku çöktü. Çökme sonucu 89 kişi yaşamını yitirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, Galeria Sitesi’nin müteahhidi Sedat Eser, Ankara’da yakalanarak olası kastla öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.‘Zeminden su çıkıyordu’ iddiasıHürriyet'te yer alan habere göre, şüpheli Eser’in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği, 12 Nisan tarihli 3 sayfalık Ifade ortaya çıktı. Suçlamaları kabul etmeyen Eser ifadesinde, Galeria Sitesi’nin inşaatı sırasında çökme meydana geldiğini anlatarak, özetle şunları söyledi:“GÜNSİAD’ın hem kurucusu hem de başkanı Mücahit Can, zeminden su çıktığı, sıvılaşma olduğu ya da zeminde inşaata aykırı herhangi bir durum olduğuna ilişkin bana bir şey söylemedi. Zemin etüdü raporu aldığını da düşünmüyorum. Bana böyle bir rapordan bahsetmedi. Her şey mevzuata uygun bir şekilde yerine getirildi. Gerekli izinler alındı. Yapı kullanım izin belgesine istinaden kat irtifakı oluşturuldu, satışlar gerçekleştirildi. İddiayı kabul etmiyorum.‘Kolonun kalıbı iyi sıkılmamış’Bloklar ayrı ayrı değil, aynı anda inşa edildi. Bu inşaatta 1. katın betonu dökülürken valilik tarafına bakan kısmında iki blok arasında bir kolonun kalıbı iyi sıkıştırılmadığı için döküldü, küçük çapta bir kaza oldu ancak ölen ve yaralanan olmadı. O dönem basında ‘Galeria çöktü’ şeklinde asılsız haber yayınlanması üzerine berebar inşaatı üstlendiğim Mehmet Şirin Yiğit ile birlikte DÜTF’den bir rapor aldırmıştık. Bu rapora göre meydana gelen çökmenin binanın statik yapısına herhangi bir etkisi olmadığı tespit edildi.”‘İnşaatımın arkasındayım’Sedat Eser, Hacı Selim Yıldırım’ın Yenişehir Belediyesi’ne ya da büyükşehir belediyesine hibe olarak 1 adet ağaç sökme ve dikme makinesi verdiğine ilişkin iddia hakkında da şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230412/diyarbakirda-89-kisinin-yasamini-yitirdigi-galeria-sitesinin-muteahhidi-sedat-eser-tutuklandi-1069588079.html

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