https://sputniknews.com.tr/20230416/fransada-asiri-sagci-partinin-kurucularindan-le-pen-hastaneye-kaldirildi-1069732536.html
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Jean-Marie Le Pen hastaneye kaldırıldı. 16.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-16T01:24+0300
2023-04-16T01:24+0300
2023-04-16T01:24+0300
dünya
fransa
jean-marie le pen
hastane
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Fransız BFMTV kanalının haberine göre, adı daha sonra Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucuları arasında yer alan Le Pen rahatsızlandı.Öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Le Pen'in doktorları, sağlık durumunun "ciddi" olduğunu ifade etti.Aşırı sağcı siyasetçinin aile üyeleri de hastaneye geldi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, jean-marie le pen, hastane
fransa, jean-marie le pen, hastane
Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Le Pen hastaneye kaldırıldı
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Fransa'da aşırı sağcı partinin kurucularından Jean-Marie Le Pen hastaneye kaldırıldı.
Fransız BFMTV kanalının haberine göre, adı daha sonra Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisinin kurucuları arasında yer alan Le Pen rahatsızlandı.
Öğle saatlerinde hastaneye kaldırılan 94 yaşındaki Le Pen'in doktorları, sağlık durumunun "ciddi" olduğunu ifade etti.
Aşırı sağcı siyasetçinin aile üyeleri de hastaneye geldi.