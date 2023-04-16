https://sputniknews.com.tr/20230416/eski-italya-basbakani-berlusconi-yogun-bakimdan-cikti-1069761893.html

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi yoğun bakımdan çıktı

Akciğer enfeksiyonu sebebiyle hastanede tedavisi süren eski İtalya Başbakanı ve merkez sağ Forza Italia (FI) Partisi'nin Başkanı Silvio Berlusconi'nin yoğun... 16.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-16T20:38+0300

2023-04-16T20:38+0300

2023-04-16T20:38+0300

dünya

italya

silvio berlusconi

tedavi

hastane

avrupa

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İtalyan Adnkronos ajansının haberine göre, 'kronik lösemi' teşhisi konulan ve 5 Nisan'dan bu yana Milano'daki San Raffaele Hastanesi'nde akciğer enfeksiyonu tedavisi gören 86 yaşındaki Silvio Berlusconi, yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.Berlusconi'nin 11 gün sonra yoğun bakımdan çıkarıldığı ancak bir süre daha hastanede kalarak durumunun gözleneceği belirtildi.Silvio Berlusconi'nin sağlık durumuna ilişkin hastaneden detaylı açıklamanın yarın yapılması bekleniyor.Prof. Dr. Alberto Zangrillo ve Prof. Dr. Fabio Ciceri, hafta başında yaptıkları açıklamada, deneyimli politikacının sağlık durumuna dair iyimserlik içinde olduklarını ve tedaviye yanıt verdiğini belirtmişti.Berlusconi, daha önce 27 Mart'ta da kontrol maksatlı San Raffaele Hastanesi'ne kaldırılmış, 4 gün kaldıktan sonra taburcu edilmişti.İtalya'da "1994-2011 döneminde toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olan Berlusconi, Eylül 2020'de Kovid-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti.Berlusconi, hastane çıkışında "Bu sefer de atlatmayı başardım" ifadesini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230407/losemi-teshisi-konan-berlusconiden-aciklama-zor-ama-bu-sefer-de-basaracagim-1069338844.html

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italya, silvio berlusconi, tedavi, hastane, avrupa